L’Ajuntament de Calp posa en marxa la Unitat de Prevenció Comunitària de les Addiccions (UPCA)
L’Ajuntament de Calp ha posat en marxa la Unitat de Prevenció Comunitària de les Addiccions (UPCA), un servici especialitzat de titularitat local integrat en el Servici d’Acció Comunitària del Departament de Benestar Social, l’objectiu principal del qual és desenrotllar programes i actuacions de prevenció dirigits a reduir o evitar el consum i l’abús de drogues i altres conductes addictives, així com fomentar hàbits de vida saludables entre la població.
Per a dur-ho a terme, la UPCA dissenya i desenrotlla programes preventius, impulsa campanyes d’informació i sensibilització i promou accions de promoció de la salut, amb una labor de prevenció que s’articula des de diferents àmbits d’actuació. En l’àmbit comunitari, el servici desenrotlla accions de sensibilització, promoció de la salut i col·laboració amb entitats i recursos del municipi. En l’àmbit educatiu, es porten a cap programes preventius dirigits a l’alumnat i accions de suport als centres escolars. En l’àmbit familiar, s’oferixen ferramentes, orientació i formació a les famílies, amb la finalitat d’enfortir els factors de protecció; i, en l’àmbit ambiental, s’impulsen actuacions orientades a afavorir entorns saludables i reduir els factors de risc.
A més de la prevenció universal dirigida al conjunt de la població, la UPCA desenrotlla actuacions de prevenció selectiva, destinades a col·lectius més vulnerables, i de prevenció indicada, orientades a persones que ja presenten conductes de risc, amb l’objectiu d’evitar la seua progressió.
Este nou servici treballa de manera coordinada amb altres departaments municipals, centres educatius, servicis sanitaris, entitats socials i altres recursos del territori, a fi de promoure un enfocament comunitari i integral de la prevenció de les addiccions.
Amb la creació d’este servici, l’Ajuntament de Calp reforça el seu compromís amb la promoció de la salut, la prevenció de les addiccions i el benestar de la ciutadania, i posa a la seua disposició un recurs especialitzat i pròxim per a respondre a les necessitats de la població.
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