Sanitat
L’Hospital d’Elda reduïx a 24 dies l’espera per a les operacions més urgents
El Departament de Salut assegura que la demora mitjana per a una intervenció ha baixat de 99 a 65 dies des de 2023
L’Hospital d’Elda ha reduït les llistes d’espera quirúrgiques, especialment en els pacients amb més prioritat assistencial. Segons les dades facilitades pel Departament de Salut d’Elda, la demora mitjana per a les intervencions de prioritat 1 ha passat de 85 dies el juliol de 2023 a 24 dies el juliol de 2026, la qual cosa suposa una reducció del 71,8 % i situa este indicador per davall del termini màxim recomanat de 30 dies per a esta mena de casos.
La millora també es reflectix en el conjunt de l’activitat quirúrgica. La demora mitjana global per a una intervenció s’ha reduït de 99 a 65 dies en els últims tres anys, un descens del 34,3 % que, segons el Departament, col·loca l’Hospital per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana, situada en 88 dies.
En els pacients de prioritat 2, la intervenció dels quals es recomana abans de 90 dies, el temps mitjà d’espera ha descendit de 149 a 67 dies, la qual cosa representa una reducció del 55 % respecte a juliol de 2023. Per la seua banda, els pacients de prioritat 3 han passat d’una demora mitjana de 89 dies a 70 dies, un 21,3 % menys.
Diferents nivells
El Departament de Salut recorda que el Reial decret 605/2003, que regula el tractament homogeni de les llistes d’espera en el Sistema Nacional de Salut, establix tres nivells de prioritat quirúrgica. La prioritat 1 correspon a pacients la intervenció dels quals no admet una demora superior a 30 dies; la prioritat 2 engloba els casos la situació clínica o social dels quals aconsella operar abans de 90 dies; i la prioritat 3 inclou patologies que permeten una espera major al no comportar seqüeles importants.
Segons el Departament de Salut d’Elda, estes dades reflectixen la millora progressiva de l’activitat quirúrgica i l’esforç que s’ha fet per a reduir els temps d’espera, especialment entre els pacients que requerixen una atenció més urgent.
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