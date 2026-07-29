Les 10.000 hectàrees cremades en l’incendi de la Vall d’Uixó equivalen a 14.000 camps de futbol
El foc continua actiu i deixa ja una de les majors superfícies afectades de les últimes dècades en la província de Castelló
L’incendi forestal que es va iniciar dissabte passat a la Vall d’Uixó continua marcant l’actualitat de la província de Castelló. L’ampli dispositiu que s’ha desplegat continua treballant sobre el terreny mentres es manté la vigilància en els diferents fronts i en les zones a les quals han arribat les flames.
El foc ha afectat ja 10.000 hectàrees, segons el balanç que es donava a conéixer dimarts a la vesprada. L’incendi roman actiu i encara no ha sigut estabilitzat.
Per a entendre la magnitud de la superfície cremada, eixes 10.000 hectàrees equivalen aproximadament a 14.000 camps de futbol. La comparació permet dimensionar l’abast territorial d’un incendi que s’ha estés per diferents termes municipals.
Un dels majors incendis de les últimes dècades
Per la superfície afectada, l’incendi de la Vall d’Uixó se situa ja com un dels més grans que s’han registrat en les últimes dècades en la província de Castelló. Els equips d’extinció continuen treballant per a frenar el seu avanç i consolidar el perímetre.
L’incendi continua actiu
Malgrat el treball que es du a terme des de dissabte, l’incendi encara no es considera estabilitzat. L’operatiu manté les labors d’extinció i de seguiment sobre el terreny.
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