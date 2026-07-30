Benissa assumix la climatització dels seus dos col·legis i de l’institut: hi invertirà 180.000 euros
La regidora d’Educació afirma que és urgent garantir el confort tèrmic en les aules
Teresa Andreu
L’Ajuntament de Benissa invertirà un total de 180.000 euros en la millora de la climatització dels centres educatius del municipi. En concret, es destinaran 60.000 euros a cada un dels tres centres: el CEIP Pare Melchor, el CEIP Manuel Bru i l’IES Josep Iborra.
Esta actuació, que ja es troba en fase de tramitació, té com a objectiu garantir unes condicions tèrmiques adequades en les aules, a fi de contribuir al benestar de l’alumnat i del personal docent, especialment davant de l’augment de les temperatures en els últims anys.
El projecte es va posar en marxa a principis d’any, quan la Regidoria d’Educació va impulsar un estudi tècnic de climatització per a analitzar detalladament les necessitats específiques de cada centre educatiu. A partir d’este diagnòstic, s’han definit les actuacions necessàries per a millorar l’eficiència i el confort en els espais escolars.
La regidora d’Educació, Virginia Pérez, ha destacat que “esta inversió respon a una necessitat urgent que tenen els nostres centres educatius i, per això, hem considerat necessari actuar per a garantir que el nostre alumnat dispose dels espais adequats i confortables per al pròxim curs escolar”.
Invertir en futur
Per la seua banda, l’alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha subratllat que “invertir en educació és invertir en el futur del nostre municipi. Amb esta actuació fem un pas més per a adaptar les nostres infraestructures educatives a les condicions climàtiques actuals i millorar el dia a dia de la comunitat educativa”.
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