EU amplia la seua denúncia contra el Govern de Barcala per un possible fraccionament de contractes al recórrer a lletrats externs
Intervenció emet un informe en el qual es posa de manifest la reiteració d’una pràctica presumptament irregular per part de l’Ajuntament d’Alacant
Denúncia ampliada. El portaveu del Grup Municipal Esquerra Unida-Podem en l’Ajuntament d’Alacant, Manolo Copé, ha anunciat este dijous, abans de l’inici del ple municipal, que incorpora a la seua denúncia davant de la Fiscalia l’informe d’Intervenció que confirma el fraccionament de contractes, per part del Govern local de Luis Barcala, per a la contractació d’advocats externs.
El Grup Municipal ja va anunciar una primera denúncia per esta qüestió el passat 1 de juny, quan va qüestionar la legalitat de recórrer a lletrats externs quan l’Ajuntament mateix disposa de places sense cobrir dins dels seus servicis jurídics. L’interventor municipal havia advertit d’esta pràctica en el seu informe anual i es va mostrar disconforme amb la mitat (52,17 %) dels expedients que tenen a veure amb l’assessoria jurídica per a defensa en tribunals, a causa de l’incompliment legal en relació amb el fraccionament de contractes.
Ara, EU-Podem ha incorporat a la seua denúncia l’“informe de control intern” d’Intervenció, firmat el passat 13 de juliol, en el qual s’aporta documentació nova que confirma estos fets i que la pràctica assenyalada és “habitual” en l’Ajuntament d’Alacant, com també “no esmenar les objeccions”, és a dir, mantindre la pràctica sense fer cas dels advertiments sobre possibles irregularitats i, així, “esperar al recurs que condemna l’Ajuntament o a la tramitació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, la qual cosa genera un perjuí a l’interessat pels retards que ha de suportar i a l’Administració pels interessos que ha de pagar”.
Una conclusió que per als denunciants resulta “especialment greu”. Des del grup municipal d’esquerres al·ludixen a les 24 factures de defensa jurídica en tribunals que apareixen en l’informe i que corresponen a l’Assessoria Jurídica municipal, per un import acumulat de 57.302,03 euros, “totes amb l’objecció de la Intervenció” per “incomplir l’article 99.2 de la Llei de contractes del sector públic”, segons indica l’informe.
Des del grup liderat per Manolo Copé recorden també que “l’interventor assenyala expressament que el centre gestor no va realitzar el procediment per a resoldre les discrepàncies previst en el Reglament de Control”, fet que porta a concloure al regidor i portaveu que no es tracta d’“una sospita política, sinó de fets plasmats per escrit pel mateix òrgan de control de l’Ajuntament”. I retrau que “quan la Intervenció formula una objecció, el Govern municipal no pot mirar cap a un altre costat i esperar que arribe una condemna judicial o portar després les factures a un reconeixement extrajudicial”, perquè “eixa manera d’actuar suposa un perjuí a qui té dret a cobrar i, també, a les arques públiques, que acaben pagant retards i interessos”.
Per este motiu, el Grup Municipal ha sol·licitat a la Fiscalia que incorpore el nou informe a la denúncia inicial i que reforce la petició a l’Ajuntament dels expedients complets. En l’atenció als mitjans, Manolo Copé ha lamentat que “és recurrent que l’Ajuntament no realitze el procediment habitual de resolució de discrepàncies i és normal que Intervenció continue posant objeccions a esta situació”.
Cal recordar que, davant de la denúncia inicial de l’1 de juny, el Govern municipal va negar haver comés cap fraccionament de contractes malgrat l’advertiment de l’interventor municipal, i va argumentar que les factures assenyalades es devien a la defensa jurídica de funcionaris i polítics denunciats en l’exercici del seu càrrec i que, per tant, tenien dret a triar advocat. “Cap preocupació”, va expressar el vicealcalde, Manuel Villar, que també va declarar que, “amb tot el respecte al senyor interventor, en matèria jurídica les seues valoracions no són sempre encertades”.
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