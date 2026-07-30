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Platges d’Alacant

La Gran Platja de Santa Pola, tancada al bany per la qualitat de l’aigua

L’Ajuntament manté oberta la zona d’arena i arreplegarà més mostres abans d’autoritzar de nou el bany

Una imatge d’arxiu de la Gran Platja

Una imatge d’arxiu de la Gran Platja / Matías Segarra

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C. Suena

C. Suena

Alacant

L’Ajuntament de Santa Pola ha decretat, este dijous, el tancament provisional al bany de la Gran Platja, després de rebre una analítica alterada sobre la qualitat de les aigües. La decisió s’ha adoptat després d’una comunicació de la Direcció General de l’Aigua, segons ha informat el consistori en les xarxes socials. Mentres es mantinga la restricció, no estarà permés accedir a la mar en este punt del litoral, encara que la zona d’arena continuarà oberta al públic.

L’Ajuntament ha explicat que este dijous s’arreplegaran noves mostres per a comprovar si els paràmetres de l’aigua tornen a situar-se dins dels valors adequats. La reobertura de la zona de bany dependrà del fet que els pròxims resultats siguen favorables.

De moment, el consistori no ha detallat quin valor concret ha motivat l’alteració de l’analítica ni quant de temps podria romandre vigent el tancament. La mesura es manté amb caràcter preventiu i amb l’objectiu de garantir la seguretat dels usuaris.

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L’Administració local ha demanat comprensió a veïns i visitants i ha assenyalat que informarà de l’evolució de les anàlisis i de la possible reobertura de la platja quan dispose de nous resultats.

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