Bàsquet
El Lucentum s’enfrontarà al Covirán Granada en el seu partit de presentació
L’encontre, contra un dels grans de la Primera FEB, tindrà lloc el 12 de setembre en el Centre de Tecnificació
EFE
El Lucentum Alacant s’enfrontarà al Covirán Granada, equip que també competix en la Primera FEB, en el seu partit de presentació davant de la seua afició el pròxim 12 de setembre, a partir de les 19:30 hores, en el Centre de Tecnificació.
L’equip alacantí afrontarà este compromís a penes dos setmanes abans del seu debut en la competició contra el Fuenlabrada a Alacant.
El partit permetrà a l’afició alacantina veure en acció els onze fitxatges que ha fet l’entitat per al curs que ve i suposarà la tornada a la banqueta alacantina de l’entrenador Pedro Rivero, que va deixar una gran empremta en la seua anterior etapa en el club.
El Lucentum i el Covirán Granada, dos dels aspirants al play-off d’ascens, tornaran a veure’s les cares, ja en competició oficial, el mes de gener de l’any que ve, en la jornada 14 del campionat regular.
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