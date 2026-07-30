Sismes
Pugen a 30 els morts pel terratrémol de magnitud 7,1 en el sud-oest del Japó
El principal portaveu del Govern, Minoru Kihara, afirma que “la Policia, Bombers i les Forces d’Autodefensa (l’Exèrcit) continuaran fent esforços desesperats en les operacions de rescat”
EFE
Almenys una trentena de persones han mort pel terratrémol de magnitud 7,1 que va sacsar, dimarts, el sud-oest del Japó, segons l’últim balanç de víctimes que ha revelat este dijous la primera ministra de l’arxipèlag, Sanae Takaichi.
“S’ha confirmat que 30 persones van morir pel terratrémol”, ha dit la mandatària davant dels mitjans de comunicació, sense precisar si els equips de rescat continuen buscant persones atrapades sota els derrocs dels edificis.
El principal portaveu del Govern, Minoru Kihara, havia afirmat en una roda de premsa hores abans que “la Policia, Bombers i les Forces d’Autodefensa (l’Exèrcit) continuaran fent esforços desesperats en les operacions de rescat” en unes labors que s’han convertit “cada vegada més” en “una carrera contra el temps”.
Així mateix, Kihara ha confirmat que en el centre comercial operat per Aeon Mall (Kashima) que va registrar una explosió instants després del sisme es van comptabilitzar cinc defuncions, igual que en la fàbrica paperera Nippon Paper Industries (Yatsushiro), a on el terratrémol va derrocar un gran fumeral.
En les operacions de rescat en el centre comercial de Kashima hi ha 370 efectius de Bombers, 190 de la Policia i 170 de l’Exèrcit; i en la fàbrica de Yatsushiro compten amb 280 bombers, 70 policies i 30 militars.
El terratrémol es va registrar a les 16:27 hora local (07:27 h GMT) de dimarts, i el seu epicentre es va situar a uns deu quilòmetres de profunditat sota la prefectura de Kumamoto, segons l’agència meteorològica japonesa (JMA), que va emetre una breu alerta de tsunami.
El tremolor va registrar el màxim en l’escala japonesa de 7 nivells, centrada a mesurar l’agitació sobre la superfície i el potencial destructiu dels tremolors, i va causar importants danys materials, que inclouen la solsida de part del mur del popular castell de Kumamoto.
Des de llavors, s’han registrat centenars de rèpliques, inclòs un sisme de magnitud 5,8 dimecres a la nit, i les autoritats han alertat, a més, de la possibilitat que hi haja un tremolor més fort en els pròxims dies.
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