Crisi migratòria
El Consell aprofita la crisi a Ceuta per a avançar un possible acolliment de menors: "Tenim una saturació extraordinària"
El portaveu acusa el Govern d'un "efecte crida" amb la regularització de migrants i de mostrar "incapacitat per a controlar les fronteres".
P. Plaza
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha mostrat este divendres la seua "preocupació" davant una previsible arribada de menors a la Comunitat Valenciana després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta, al·legant que el territori autonòmic es troba en un "nivell de saturació extraordinari" en els seus espais d'acolliment. Barrachina ha aprofitat la seua compareixença per a carregar contra el Govern de Pedro Sánchez, al qual ha acusat de generar un "efecte crida" amb la regularització de migrants i de mostrar "incapacitat per a controlar les fronteres", reclamant a més que la "sobirania espanyola" siga "restaurada amb immediatesa" en el territori de Ceuta.
El portaveu del Consell ha assegurat això durant la roda de premsa oferida este divendres per a informar dels assumptes tractats en el Ple del Consell. Preguntat per si el Govern Valencià s'havia posat en contacte amb les autoritats de Ceuta per a oferir ajuda, Barrachina ha dit no tindre coneixement d'això, però ha aprofitat per a mostrar la "preocupació" del Govern Valencià davant "l'acolliment de menors". "Intuïm que serà immediata la demanda d'espais a la Comunitat Valenciana, espais que no tenim", ha dit: "Tenim un nivell de saturació extraordinari en els espais d'acolliment de menors".
En eixe sentit, ha urgit al fet que Espanya "es reivindique com a nació, torne a vetlar per les fronteres que ha perdut, que no decidisquen uns altres sobre el nostre territori nacional, sinó que la sobirania espanyola siga restaurada amb immediatesa i que les causes de la negligència doble del Govern de Pedro Sánchez siguen costejades pel Govern de Pedro Sánchez".
D'una banda, ha acusat l'executiu d'un "efecte crida extraordinari" amb la regularització de migrants, perquè "va anunciar que es regularitzaria 500.000 persones i anem ja per més d'1,1 milions". D'altra banda, ha assenyalat la "incapacitat per a controlar les fronteres". "No hi ha ningú en el món que puga creure que els servicis d'intel·ligència espanyols són incapaços de detectar moviments de milers de ciutadans que invadiran Ceuta, és impossible", ha prosseguit, per a preguntar "què li deu Pedro Sánchez al Marroc per a tolerar estes invasions com la vista ahir a Ceuta".
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