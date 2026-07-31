Tribunals
El Consell modifica el contracte d'obres de la Ciutat de la Justícia d'Alacant per a adaptar-la a la nova oficina judicial
El canvi suposarà un increment de 14,27 milions i permetrà adequar les instal·lacions a la redistribució d'espais que comporta la implantació del Tribunal d'Instància
El Ple del Consell ha autoritzat este divendres la modificació del contracte d'obres per a la construcció de la Ciutat de la Justícia d'Alacant amb la finalitat d'adaptar l'edifici al nou model organitzatiu derivat de la Llei orgànica 1/2025, de mesures en matèria d'eficiència del Servici Públic de Justícia.
La modificació, que suposarà un increment de 14,27 milions d'euros sobre el contracte, corresponent a l'exercici pressupostari de 2027, permetrà adequar les instal·lacions a la implantació del Tribunal d'Instància en el partit judicial d'Alacant, la nova organització del qual exigix una redistribució funcional dels espais per a respondre a les necessitats del nou sistema judicial, com ha explicat la Generalitat en un comunicat.
Organització
En concret, el projecte incorpora canvis destinats a facilitar la integració de les diferents seccions especialitzades del Tribunal d'Instància en una estructura organitzativa única, optimitzar l'organització de les oficines judicials i garantir la flexibilitat tecnològica de l'edifici per a respondre a les necessitats presents i futures del servici públic de Justícia.
Les actuacions previstes giraran sobre tres grans eixos com són la reconfiguració arquitectònica del model judicial, la centralització dels servicis de gestió i la millora de la flexibilitat i adaptabilitat tecnològica de les instal·lacions.
La Ciutat de la Justícia d'Alacant concentrarà en un únic complex les principals seus judicials de la ciutat, amb unes instal·lacions adaptades al nou model organitzatiu previst per la normativa estatal, amb l'objectiu de millorar l'eficiència del servici públic i optimitzar l'atenció a la ciutadania.
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