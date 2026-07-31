Successos
Els bombers sufoquen un incendi al pati d'un col·legi a Cocentaina
El sinistre ha afectat mobiliari de les aules que es trobaven a l'aire lliure per unes obres
Els bombers del Consorci Provincial han sufocat un incendi que s'ha declarat al pati d'un col·legi de Cocentaina. El foc ha afectat mobiliari que es trobava a l'aire lliure per unes obres en el centre educatiu situat al carrer Convent.
El sinistre s'ha registrat sobre les 10.00 hores, i els bombers han finalitzat la seua intervenció a les 11.15. Fonts del Consorci han informat que s'ha tractat d'un incendi de mobiliari escolar en l'exterior del centre escolar, que està en obres. En concret, uns pupitres i cadires per causes que no han transcendit
En l'actuació s'ha emprat una unitat de comandament i una bomba urbana pesada amb 1 sergent, 1 cap i 4 bombers de parc de La Muntanya (Cocentaina/Alcoi).
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