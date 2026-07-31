Escàndol de la vivenda protegida
La Generalitat estudia comprar els pisos de Les Naus que l'Ajuntament d'Alacant rebutja adquirir
Vivenda analitza exercir l'adquisició preferent sobre les cases de Rocío Gómez i Francisco Ordiñana després de renunciar el govern local al mecanisme que Barcala va defendre per a evitar "l'especulació"
La Generalitat estudia exercir el dret de tanteig sobre les vivendes protegides de Les Naus que volen vendre l'exregidora d'Urbanisme Rocío Gómez i el responsable de l'empresa Fraorgi i gestor de la cooperativa, Francisco Ordiñana, després que l'Ajuntament d'Alacant haja descartat adquirir-les. Fonts de la Conselleria de Vivenda han confirmat este divendres que el departament autonòmic està valorant utilitzar eixe mecanisme de compra preferent sobre els dos immobles, una possibilitat que s'obri després de la renúncia expressada un dia abans pel govern municipal del PP.
La decisió introduïx un nou gir en la gestió política de l'escàndol. L'alcalde, Luis Barcala, va defendre en el ple extraordinari del passat 5 de febrer que l'Ajuntament assumiria el tanteig i retracte sobre les vivendes de la promoció per a impedir que acabaren alimentant “operacions especulatives”. Sis mesos després, l'executiu local ha canviat de criteri i considera que la compra dels pisos no és una mesura sostenible ni respon a les necessitats reals de vivenda de la ciutat.
El regidor d'Urbanisme, Antonio Peral, va confirmar la renúncia durant el ple celebrat este dijous, en resposta a una pregunta del PSOE. L'edil va explicar que la prioritat municipal passa per ampliar el parc públic mitjançant altres fórmules, entre elles el Pla Vive, i va descartar que el consistori vaja a adquirir les vivendes que isquen a la venda en Les Naus. La postura afecta de manera directa els immobles de Gómez i Ordiñana, els moviments per a vendre les seues cases dels quals han sigut coneguts durant la investigació del cas.
La Generalitat havia aprovat al març la seua part del conveni destinat a cedir a l'Ajuntament d'Alacant l'exercici del tanteig i retracte, encara que el govern local encara no ha completat la firma necessària per a assumir eixa competència. Eixe acord havia sigut presentat com una ferramenta per a controlar les futures transmissions de les vivendes protegides i garantir que mantingueren la seua finalitat social. La falta de culminació del conveni deixa ara el mecanisme en mans de l'Administració autonòmica, que analitza intervindre directament.
La cessió del tanteig aprovada pel govern autonòmic seguix pendent de la firma municipal
El canvi de posició municipal va ser retret en el ple per la portaveu socialista, Ana Barceló, que va recordar el compromís formulat per Barcala al febrer i va qüestionar que l'Ajuntament renuncie ara a una facultat que havia considerat essencial per a evitar l'especulació. El govern del PP defén, en canvi, que destinar recursos a la compra d'estos pisos concrets no seria la via més eficaç per a incrementar l'oferta pública.
La possibilitat que Vivenda exercisca el tanteig no implica encara que l'adquisició estiga decidida. El departament autonòmic es troba estudiant l'operació i haurà de valorar les condicions jurídiques i econòmiques de cada transmissió abans d'adoptar una resolució. La compra preferent permetria a la Generalitat situar-se en el lloc del comprador quan els propietaris comuniquen formalment la venda i les condicions pactades.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha evitat entrar este divendres en la decisió de l'Ajuntament i ha assegurat que l'executiu autonòmic no havia tractat formalment la compra de les vivendes. “Este govern no pot entrar en el que decidixen els plens municipals”, ha assenyalat durant la roda de premsa posterior al Ple del Consell. Davant la pregunta de si la Generalitat es quedarà amb els pisos, ha afirmat que “de la compra d'eixes vivendes no hem tractat res”. Les seues paraules no impedixen que els servicis de Vivenda estiguen analitzant el possible exercici del tanteig, segons han confirmat posteriorment fonts del departament.
La controvèrsia sobre el destí d'estes cases es produïx en plena investigació política del cas Les Naus i després que Gómez sol·licitara autorització per a vendre la seua vivenda protegida. L'exregidora va dimitir després d'esclatar l'escàndol, mentres que Ordiñana ha sigut assenyalat durant les comissions d'investigació com una de les figures centrals de la promoció.
L'eventual intervenció de la Generalitat permetria mantindre les vivendes sota control de l'Administració enfront de l'opció que foren transmeses a compradors privats. Ara com ara, Vivenda manté obert l'anàlisi i l'Ajuntament s'aparta d'una operació que el mateix alcalde havia defés com una garantia enfront de la “especulació”.
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