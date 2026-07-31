Xàbia tanca la platja de la Grava després de detectar un abocament
S'ha hissat la bandera roja i prohibit el bany a l'espera que es faça una nova analítica que puga confirmar que la contaminació s'ha dissolt
Les fonts municipals consultades creuen que una embarcació pot haver buidat la sentina
Xàbia pren una d'eixes decisions que són més que incòmodes en ple estiu. Ha tancat la platja de la Grava. Les analítiques diàries que fa la Direcció General de l'Aigua (Conselleria de Medi Ambient) han donat paràmetres anòmals i que disten de la qualitat habitual de l'aigua d'esta platja, que sol ser excel·lent.
Les fonts municipals consultades han advertit que una embarcació podria haver buidat la sentina. En principi, no creuen que la contaminació provinga de la xarxa de sanejament (el clavegueram).
El cas és que els socorristes, vora les 12.30 hores, han hissat la bandera roja i han prohibit el bany. La platja s'ha quedat mig deserta. És una imatge insòlita per a un 31 de juliol. Alguns banyistes han optat per quedar-s'hi, però només per a prendre el sol i no per a fer un capbussó. Els socorristes estan explicant que hui és millor buscar una altra platja de Xàbia per a capbussar-se i refrescar-se. La platja urbana de la Grava és una de les més concorregudes del municipi.
A l'espera de la nova analítica
L'ajuntament estarà pendent de les analítiques. Si confirmen que no hi ha contaminació, obrirà immediatament la platja.
El municipi havia deixat arrere els problemes d'abocaments en les seues platges. De fet, la de l'Arenal ha recuperat este estiu la bandera blava.
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Fuente: Levante - EMV
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