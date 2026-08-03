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Aspe encén les seues festes patronals amb el pregó d’Ana Botella Sorribes

L’encesa de l’enllumenat inaugura un mes d’actes festius en la vespra de la tradicional romeria de la Mare de Déu de les Neus

La pregonera en un moment del seu discurs

La pregonera en un moment del seu discurs / INFORMACIÓN

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Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

L’aspera Ana Botella Sorribes va inaugurar, este diumenge, les Festes Patronals d’Aspe amb un emotiu pregó que va congregar nombrosos veïns en la vespra del 3 d’agost, jornada en la qual milers d’aspers participen cada any en la tradicional romeria en honor a la Mare de Déu de les Neus.

L’honor de pronunciar el pregó ha recaigut enguany en Botella Sorribes, que ha desenrotllat una sòlida i prestigiosa trajectòria en l’àmbit de les lletres i de l’ensenyança superior.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, acompaña a la pregonera.

L’alcalde d’Aspe, Antonio Puerto, acompanya la pregonera / INFORMACIÓN

Malgrat la seua llarga residència en la capital francesa, la pregonera mai ha trencat el vincle emocional i cultural amb la seua localitat natal, una relació que ella mateixa definix com una “residència compartida”. La seua designació suposa un reconeixement de l’Ajuntament a una vida marcada per la fidelitat a les seues arrels, al conjugar la seua projecció internacional amb l’orgull de representar Aspe en les seues festes majors.

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Després del pregó es va celebrar l’encesa oficial de l’enllumenat festiu que decorarà els carrers i les places del municipi durant tot el mes d’agost. Amb este acte va quedar oficialment inaugurat un programa de celebracions, trobades i tradicions que tornarà a reunir els aspers entorn de les seues festes patronals.

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