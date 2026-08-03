Elx CF
Bigas i Yago de Santiago seguixen sense debutar en la pretemporada de l’Elx…, a dos setmanes que arranque la Lliga
El jugador del planter Adam Boayar tampoc ha tingut minuts per una lesió al quàdriceps, i Abiel Osorio continua sense arribar a Espanya per “problemes burocràtics”
EFE
Els jugadors de l’Elx Pedro Bigas i Yago de Santiago no han disputat cap minut en els quatre partits que ha disputat el seu equip en la present pretemporada, ja que han patit problemes físics durant la fase de preparació. El veterà central, de 36 anys, va patir una lesió muscular durant les primeres setmanes de treball, i l’extrem gallec continua recuperant-se d’una artroscòpia que es va fer al genoll a finals del mes de maig.
A més d’estos dos jugadors, el davanter del planter Adam Boayar tampoc ha participat en els compromisos amistosos per una lesió al quàdriceps. Un altre dels futbolistes que està en la infermeria és el porter Matías Dituro, en el seu cas per una lesió al muscle. El porter argentí es va lesionar en una acció del primer amistós de la pretemporada i des de llavors no ha tornat a competir amb l’equip en els tres amistosos següents.
El club il·licità no ha informat de manera oficial de les lesions dels seus jugadors ni del temps de convalescència, per la qual cosa es desconeix si estaran en condicions d’entrar en la convocatòria per al primer partit de la Lliga contra el Deportivo de la Corunya. Tampoc s’ha exercitat ni ha disputat ni un sol minut amb l’Elx el davanter Abiel Osorio, fitxat en el passat mercat d’hivern. L’argentí era, en teoria, el primer reforç del club per a la pròxima temporada, però ni tan sols ha viatjat encara a Elx, segons fonts de l’entitat, per problemes burocràtics relacionats amb el seu visat.
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