Crisi migratòria
Ceuta eleva a 88 el nombre de morts en l’entrada massiva de migrants
La ciutat estima que queden entre 3.000 i 5.000 migrants en la localitat
Efe
El Govern de la ciutat autònoma de Ceuta ha elevat este dilluns a 88 la xifra de persones que han aparegut mortes en els voltants de l’espigó fronterer d’El Tarajal, a conseqüència de l’entrada massiva de milers de persones que es va produir el passat 30 de juliol.
Fonts de l’executiu de Ceuta que presidix Juan Jesús Vivas (PP) han informat a EFE que tenen constància d’este nombre de morts, la majoria dels quals han sigut traslladats a les dependències de l’antic hospital militar de la ciutat.
En la majoria dels casos, la causa de la mort és l’ofegament.
Per la seua banda, la Delegació del Govern xifra en 72 el nombre de morts, segons les dades que oferia este diumenge el delegat del Govern, Miguel Ángel Pérez, mentres que l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) eleva la xifra a un centenar.
El Marroc informava este diumenge a la nit que en les seues costes han aparegut onze cadàvers
Milers de migrants seguixen a Ceuta
A més, Vivas ha estimat que queden entre 3.000 i 5.000 persones migrants en la ciutat autònoma, i ha indicat que la localitat encara no ha tornat a la “normalitat”.
En declaracions a Telecinco, ha subratllat que la “integritat territorial” d’Espanya s’ha vist “violentada” a Ceuta “a través d’una allau de 80.000 persones”, que és pràcticament la població de la ciutat. “Eixa angoixa, eixe temor i eixa sensació d’impotència, de por, que va viure la ciutadania de Ceuta encara marquen el nostre estat d’ànim”, ha insistit.
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