Societat
L’Alfàs, Benidorm i Altea celebren amb visites gratuïtes el Dia de les Àrees Marines Protegides en la serra Gelada
El far de l’Albir obri les portes amb sis recorreguts guiats per a descobrir el patrimoni natural i una excursió marítima
El Centre d’Interpretació Far de l’Albir (CIFA) celebra este dimarts, 4 d’agost, una jornada de portes obertes amb visites guiades gratuïtes a les seues exposicions per a acostar al públic la riquesa natural del Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral. La iniciativa forma part de la programació organitzada amb motiu del Dia Internacional de les Àrees Marines Protegides i suposa una oportunitat poc habitual per a recórrer l’espai acompanyat per personal especialitzat.
L’Ajuntament de l’Alfàs del Pi participa en esta commemoració amb una activitat que permetrà a veïns i visitants descobrir de primera mà els valors geològics, paisatgístics i marins del primer i únic parc natural maritimoterrestre de la Comunitat Valenciana. Les visites es faran en sis torns, a les 9:00, 10:00, 11:00, 19:00, 20:00 i 21:00 hores. L’accés serà lliure fins a completar l’aforament i no caldrà inscripció prèvia.
A diferència de les visites habituals, en les quals les exposicions poden recórrer-se lliurement, esta jornada comptarà amb explicacions dels professionals del parc, que donaran a conéixer la biodiversitat de l’enclavament, els seus espectaculars penya-segats, les dunes fòssils, les prades de posidònia oceànica i la importància de conservar este espai protegit.
Eixida en catamarà
La programació continuarà este dimecres 5 d’agost amb una activitat educativa dirigida a l’Escola d’Estiu del Club Nàutic de Benidorm. El cicle finalitzarà dijous amb una eixida en catamarà per la badia d’Altea i els penya-segats de la serra Gelada, organitzada per Mundo Marino, per a contemplar des de la mar alguns dels racons més emblemàtics del parc.
Declarat parc natural en 2005, la serra Gelada ocupa més de 5.600 hectàrees, de les quals prop del 88 % corresponen al medi marí. Este espai protegit alberga alguns dels ecosistemes litorals més ben conservats del Mediterrani valencià i constituïx un referent en conservació ambiental i educació sobre els ecosistemes marins.
La celebració està organitzada pel Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral amb la col·laboració dels ajuntaments de l’Alfàs del Pi, Benidorm i Altea, a més del Club Nàutic de Benidorm i les empreses Calma i Mundo Marino. Des del consistori alfassí s’anima la ciutadania a participar en esta jornada divulgativa i aprofitar l’ocasió per a conéixer un dels espais naturals més singulars de la costa alacantina.
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