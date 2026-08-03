L’exposició dels tresors de Colòmbia frega els 19.000 visitants en el seu primer mes en el MARQ
Màscares, arracades, pectorals, arracades del nas, éssers híbrids o figures de plantes i animals destaquen entre el compendi expositiu
“L’or i l’univers. Sabers indígenes de Colòmbia” ha registrat prop de 19.000 visites en el seu primer mes d’exposició en el Museu Arqueològic d’Alacant. Del total de visitants, més de tres mil persones han triat fer el recorregut guiat en castellà, valencià, francés o anglés que oferix la Fundació CV MARQ.
La mostra, fruit de la col·laboració entre el Museu de l’Or del Banc de la República de Colòmbia, la Universitat de Cambridge, al Regne Unit, el Museu Arqueològic d’Alacant i la Fundació C.V. MARQ oferix al visitant la possibilitat de contemplar, en alguns casos per primera vegada a Espanya, 291 objectes arqueològics, dels quals 157 són d’or, amb més de dos mil anys d’antiguitat, al costat de creacions de comunitats indígenes actuals.
Al llarg del recorregut per les tres sales temporals del MARQ destaca la presència de màscares, arracades, arracades del nas i pectorals, i la d’éssers híbrids, com els famosos humans ratpenat o els xamans en vol. Objectes únics i excepcionals pel seu disseny i pel seu mestratge tècnic, però també per l’important paper que van complir per a assegurar la preservació del món.
La concepció indígena d’un univers compartit entre éssers humans i no humans és el fil conductor de “L’or i l’univers. Sabers indígenes de Colòmbia”. Per això, el que s’hi exhibix no són adorns o joies, sinó presències vives amb capacitat d’actuar en un món en el qual no hi ha reis ni tresors. Un món en el qual l’or no s’acumula, ni conferix riquesa, es regala, es compartix, es retorna, i unix les persones. Més enllà de la seua bellesa i complexitat tècnica, estos éssers extraordinaris evoquen coneixements mil·lenaris sobre transformació, equilibri i reciprocitat. L’exposició planteja, d’una banda, una combinació de ciència arqueològica i antropològica, i, d’altra banda, de biologia, enginyeria i sostenibilitat.
El projecte compta amb una ambientació i uns continguts que creen un espai immersiu, amb l’evocació de diversos ambients i conceptes del món indígena, a partir d’una arquitectura i museografia innovadores, vídeos, sons i olors basats en investigacions recents. Quan el visitant accedix a les sales temporals del MARQ, entra en una casa comunal indígena o maloca, sent el foc d’un taller metal·lúrgic, viu l’experiència de transitar a altres dimensions, i participa en balls rituals. A més, l’ambientació sonora inclou melodies gravades en exclusiva, amb flautes i ocarines amb una antiguitat d’entre 600 i 1000 anys, en diàleg amb la naturalesa, que es combinen amb gravacions dels paisatges sonors dels altiplans andins i de les terres baixes del Carib, arreplegades en investigacions de camp, amb una composició musical moderna d’arrels colombianes i ecos europeus, creada especialment pel guardonat músic alacantí Luis Ivars per a esta exposició.
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