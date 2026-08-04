Obres
Benidorm inicia a l'agost la renovació del paviment d'un accés a la platja de Llevant
L'actuació va començar dilluns i va generar crítiques veïnals per executar-se en plena temporada alta; l'Ajuntament sosté que era una intervenció urgent
L'Ajuntament de Benidorm ha iniciat les obres de renovació del paviment del carrer Sacerdot Juan Andrés Rodríguez Serrano, una via que connecta l'avinguda del Mediterrani amb el passeig de Llevant. L'actuació, pressupostada en 48.294 euros i amb un termini d'execució d'un mes, va començar este dilluns, coincidint amb el període de major afluència turística de l'any.
L'inici dels treballs va generar eixe mateix dia crítiques en xarxes socials per part de la Plataforma Benidorm Más i de diversos veïns, que van qüestionar la conveniència d'executar l'obra en ple agost per les molèsties que pot ocasionar a vianants, trànsit i comerços de la zona.
Este dimarts, l'Ajuntament ha explicat que l'actuació respon al mal estat de l'empedrat i que els informes tècnics advertien d'enfonsaments que suposaven un risc per a vianants i vehicles de dos rodes, motiu pel qual va decidir escometre la intervenció durant l'estiu.
Entre les queixes també s'apuntava al possible impacte sobre la mobilitat i l'activitat comercial en un dels moments de major afluència de visitants.
Enfonsaments
Un dia després, l'Ajuntament ha defés l'actuació i ha assegurat que respon a motius de seguretat. L'alcalde, Toni Pérez, i el regidor d'Espai Públic, Francis Muñoz, han visitat l'obra al costat de tècnics municipals per a comprovar l'estat del ferm, que presentava diversos enfonsaments.
Segons ha explicat el consistori, l'empedrat havia patit una important deterioració, especialment pel pas continuat de vehicles pesants, provocant deformacions que suposaven un risc tant per a vianants com per a usuaris de bicicletes i vehicles de dos rodes.
L'alcalde ha assenyalat que, precisament per l'increment d'usuaris que registra este carrer durant l'estiu, la intervenció "era necessària i urgent" per a evitar accidents. Pérez ha indicat que els tècnics municipals van detectar una situació d'inseguretat que aconsellava actuar sense demora i ha precisat que l'execució de les obres s'ha consensuat amb els veïns dels edificis confrontants.
L'actuació consistix a retirar el paviment actual i recol·locar l'empedrat sobre una nova base de formigó per a estabilitzar el ferm i eliminar els enfonsaments existents. Els treballs compten amb un pressupost de 48.294,62 euros, s'executen mitjançant un contracte menor i tenen un termini d'execució aproximat d'un mes.
L'Ajuntament ha assegurat que, mentres duren les obres, el carrer romandrà obert al trànsit per als vianants i que els treballs es compatibilitzaran amb el pas dels usuaris per a reduir al màxim les molèsties.
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