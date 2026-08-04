Diversitat
Elx esdevé la imatge d'un cupó de l'ONCE amb tocs inclusius
El bitllet del 18 d'agost tindrà la foto del pavelló il·licità Sara Marín i María Díez l'any de la Capital Mediterrània de l'Esport
Elx va ser triada el mes d'octubre passat com la Capital Mediterrània de l'Esport de 2026. Per este motiu, l'Ajuntament va presentar este dimarts el cupó de l'ONCE del 18 d'agost i que, amb la imatge triada, fa un xicotet homenatge a este reconeixement. A més, segons va apuntar el regidor d'Esports, José Antonio Román, es calcula que es vendran cinc milions de "paperetes" aproximadament. La fotografia triada per a este cupó representa el pavelló d'esports inclusiu Sara Marín i María Díez, que es va inaugurar el mes de març passat en els voltants del centre comercial l'Aljub, i que suposa un pas més en la consolidació d'Elx com a referent en infraestructures esportives modernes, amb especial atenció a l'accessibilitat i a la inclusió.
Inclusivitat
En este context, la directora de l'ONCE a Alacant, Estela Medina, va expressar que estes cinc milions de paperetes recorreran "qualsevol racó d'Espanya" i que, d'esta manera, es podrà difondre la imatge d'Elx per tot arreu. També va expressar que, per a aquelles persones que compten amb alguna mena de discapacitat, l'esport els dona autonomia, treball en equip i superació, i per a això també necessiten espais accessibles, com és el cas del pavelló Sara Marín i María Díez.
Venda
La venda d'estos cupons, segons va indicar la directora, serà a càrrec de més de 21.300 venedors i venedores que portaran este xicotet i rectangular tros de paper per tota Espanya. També es podran adquirir des de www.juegosonce.es i en establiments col·laboradors autoritzats. Medina no va dubtar a destacar que el grup social ONCE és considerat com el tercer generador d'ocupació no pública.
Homenatge
Per part seua, el regidor va voler recalcar que esta representació és un clar homenatge a l'esport inclusiu i que, de cara al futur, este grup social col·laborarà per a omplir este nou pavelló. De fet, va afegir que Elx és una ciutat molt involucrada en esta causa i que, d'igual manera, tot això tindrà un gran impacte nacional, amb què la ciutat es donarà a conéixer, i este projecte adquirirà una gran repercussió.
Instal·lacions
Elx compta amb un gran ecosistema esportiu compost per més de 250 instal·lacions entre públiques, privades i universitàries. D'estes, 119 són municipals, 87 privades i 15 pertanyen a la Universitat Miguel Hernández. D'altra banda, cada setmana, més de 50.000 il·licitans practiquen algun tipus d'activitat física, repartits en més de 120 clubs esportius i participant en unes 200 competicions anuals.
Esdeveniments esportius
Quant a la Capitalitat Mediterrània de l'Esport, l'alcalde, Pablo Ruz va subratllar el mes de febrer passat que este reconeixement permetria a la ciutat acollir més de 70 esdeveniments esportius d'àmbit nacional i internacional al llarg de 2026, amb una previsió d'assistència pròxima a les 200.000 persones entre esportistes, familiars i acompanyants.
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