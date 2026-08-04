Mobilitat urbana
Estes són les línies d'autobús que es modifiquen este dimecres 5 d'agost per la processó de la Mare de Déu del Remei a Alacant
La comitiva partirà a les 20.00 hores des de la Cocatedral de Sant Nicolau i recorrerà els carrers de la ciutat acompanyada per representants de les principals festes alacantines
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Des de Vectalia s'han comunicat una sèrie de modificacions en el recorregut dels autobusos a causa de la processó de la Mare de Déu del Remei d'este dimecres 5 d'agost.
Els canvis començaran a aplicar-se des de les 19.30 hores fins al final del servici. La comitiva partirà a les 20.00 hores des de la Cocatedral de Sant Nicolau i recorrerà els carrers de la ciutat acompanyada per representants de les principals festes alacantines, que acompanyaran la imatge en el seu moment gran.
A continuació pots consultar les línies i els recorreguts de bus modificats a causa de la processó.
Les línies d'autobús afectades seran les següents:
- Línia 2: La Florida – Sagrada Familia.
- Línia 5: Puerta del Mar – San Agustín.
- Línia 8: Rambla – Virgen del Remedio.
- Línia 10: Rambla – Vía Parque (C.C. Vistahermosa).
- Línia 12: Puerta del Mar – San Blas – Juan Pablo II.
- Línia 13: Rambla – Villafranqueza.
- Línia 21: Alicante – Playa de San Juan – El Campello.
- Línia 22: Avenida Óscar Esplá – Playa de San Juan.
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