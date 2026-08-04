Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo asalto valla CeutaComunidad marroquí preocupadaZona horaria ola de calorEclipse emergenciaLibrería Séneca ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Mobilitat urbana

Estes són les línies d'autobús que es modifiquen este dimecres 5 d'agost per la processó de la Mare de Déu del Remei a Alacant

La comitiva partirà a les 20.00 hores des de la Cocatedral de Sant Nicolau i recorrerà els carrers de la ciutat acompanyada per representants de les principals festes alacantines

Dos autobusos urbans d'Alacant.

Dos autobusos urbans d'Alacant. / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alacant

Des de Vectalia s'han comunicat una sèrie de modificacions en el recorregut dels autobusos a causa de la processó de la Mare de Déu del Remei d'este dimecres 5 d'agost.

Els canvis començaran a aplicar-se des de les 19.30 hores fins al final del servici. La comitiva partirà a les 20.00 hores des de la Cocatedral de Sant Nicolau i recorrerà els carrers de la ciutat acompanyada per representants de les principals festes alacantines, que acompanyaran la imatge en el seu moment gran.

A continuació pots consultar les línies i els recorreguts de bus modificats a causa de la processó.

Noticias relacionadas

L'Albada ompli de música la plaça de l'Ajuntament d'Alacant en honor a la Mare de Déu del Remei

L'Albada ompli de música la plaça de l'Ajuntament d'Alacant en honor a la Mare de Déu del Remei

Ver galería

La Alborada llena de música la plaza del Ayuntamiento de Alicante en honor a la Virgen del Remedio / Alex Domínguez

Les línies d'autobús afectades seran les següents:

  • Línia 2: La Florida – Sagrada Familia.
  • Línia 5: Puerta del Mar – San Agustín.
  • Línia 8: Rambla – Virgen del Remedio.
  • Línia 10: Rambla – Vía Parque (C.C. Vistahermosa).
  • Línia 12: Puerta del Mar – San Blas – Juan Pablo II.
  • Línia 13: Rambla – Villafranqueza.
  • Línia 21: Alicante – Playa de San Juan – El Campello.
  • Línia 22: Avenida Óscar Esplá – Playa de San Juan.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
  2. Dos anclas halladas junto a Tabarca apuntan al posible naufragio de un barco romano hace más de 2.000 años
  3. Carlos Alcaraz prepara en Alicante su vuelta a la competición
  4. Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
  5. Torrevieja cierra al tráfico la avenida de la Libertad para peatonalizarla en pleno agosto y comienzan los primeros atascos
  6. Aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante con hasta 40°C en Orihuela
  7. Los expertos en aire acondicionado coinciden: 5 trucos para enfriar la casa y gastar menos dinero
  8. Benidorm prepara un dispositivo especial para el eclipse total de Sol ante la previsión de una gran afluencia de visitantes

Estes són les línies de bus que es modifiquen el 5 d'agost per la processó de la Mare de Déu del Remei a Alacant

Estes són les línies de bus que es modifiquen el 5 d'agost per la processó de la Mare de Déu del Remei a Alacant

El PSOE acusa al PP de dejar el campo de Los Arcos de Orihuela en una situación “insostenible”: mugre, gradas rotas y abandono

El PSOE acusa al PP de dejar el campo de Los Arcos de Orihuela en una situación “insostenible”: mugre, gradas rotas y abandono

La NASA penetrará en las "tormentas de fuego” con forma de hongo que sobrevuelan los incendios forestales

La NASA penetrará en las "tormentas de fuego” con forma de hongo que sobrevuelan los incendios forestales

Benidorm inicia a l'agost la renovació del paviment d'un accés a la platja de Llevant

Benidorm inicia a l'agost la renovació del paviment d'un accés a la platja de Llevant

Así están las instalaciones y gradas del campo municipal de fútbol de Los Arcos en Orihuela

Así están las instalaciones y gradas del campo municipal de fútbol de Los Arcos en Orihuela

Elx esdevé la imatge d'un cupó de l'ONCE amb tocs inclusius

Elx esdevé la imatge d'un cupó de l'ONCE amb tocs inclusius

Estas son las líneas de bus que se modifican 5 de agosto por la procesión de la Virgen del Remedio en Alicante

Estas son las líneas de bus que se modifican 5 de agosto por la procesión de la Virgen del Remedio en Alicante

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano
Tracking Pixel Contents