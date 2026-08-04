Estes són les línies d'autobús que es modifiquen este dimecres 5 d'agost per la processó de la Mare de Déu del Remei a Alacant

Des de Vectalia s'han comunicat una sèrie de modificacions en el recorregut dels autobusos a causa de la processó de la Mare de Déu del Remei d'este dimecres 5 d'agost.

Els canvis començaran a aplicar-se des de les 19.30 hores fins al final del servici. La comitiva partirà a les 20.00 hores des de la Cocatedral de Sant Nicolau i recorrerà els carrers de la ciutat acompanyada per representants de les principals festes alacantines, que acompanyaran la imatge en el seu moment gran.

A continuació pots consultar les línies i els recorreguts de bus modificats a causa de la processó.

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Les línies d'autobús afectades seran les següents: