Natació | Europeus de París
La il·licitana Ángela Martínez frega el podi en els 10 quilòmetres en aigües obertes
La nadadora finalitza en quinta posició, a només huit segons de la medalla de bronze
EFE
La nadadora il·licitana Ángela Martínez va fregar el podi en la prova dels 10 quilòmetres en aigües obertes dels Europeus de París, després de concloure la seua actuació en les aigües del riu Sena en quinta posició. Martínez, que va firmar un temps de 2 h 08:11.4, es va quedar a huit segons de la medalla de bronze, que va ser per a la italiana Linda Caponi amb un crono de 2 h 08:03.4.
Més lluny va quedar la il·licitana, que enguany va concloure segona en la general de la Copa del Món, de la guanyadora de la prova, la també transalpina Ginevra Taddeucci, que es va prendre la revenja del que va ocórrer l'any passat en els Europeus de Stari Grad i va arrabassar l'or a l'hongaresa Viktoria Mihalyvari Farkas.
Ángela Martínez, després de fregar el bronze en els 10 quilòmetres, seguirà a Paris per a afrontar la que serà la seua última prova dels Europeu de París 2026: els 1.500 metres. Dijous se celebrarà la classificació, mentres que divendres, en cas d'aconseguir passar la ronda, nadarà com una de les huit finalistes de la prova.
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