Infraestructures
Les obres de la nova reguarda de Policia Local de Joan XXIII a Alacant es retarden per la calor i els problemes de subministrament
L'Ajuntament amplia dos mesos el termini d'execució després que la reforma ja patira un primer retard per no estar aprovat el pla de seguretat i salut
Les obres per a reformar la reguarda de la Policia Local del barri de Joan XXIII tornen a retardar-se. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alacant ha aprovat este dimarts ampliar en dos mesos el termini d'execució dels treballs, que ara passaran a finalitzar el pròxim 29 de desembre, després que la direcció facultativa haja conclòs que la intensa calor registrada durant les últimes setmanes i els problemes de subministrament de materials han alterat de manera significativa la planificació prevista.
No és el primer contratemps que acumula esta actuació. La reforma, adjudicada el mes de març passat per 426.204 euros, ja va arrancar amb demora, ja que l'inici de les obres va haver de suspendre's per no estar aprovat el Pla de seguretat i salut. Aquella circumstància va obligar a alçar una acta negativa de comprovació del replanteig el 8 de maig i va retardar el començament efectiu dels treballs fins al 29 de juny, quan finalment es va autoritzar l'inici de l'actuació.
La calor i la falta de materials impedix complir els terminis
A penes dos setmanes després de començar les obres, el director facultatiu va emetre un informe en el qual advertia de noves dificultats que impedien mantindre el calendari inicialment previst. Entre estes destaca l'episodi d'altes temperatures que travessa Alacant este estiu. "A causa del període estival i l'episodi de calor extrema actual, amb avisos per altes temperatures a Alacant, està minvant la productivitat", arreplega literalment l'informe tècnic que justifica l'ampliació del termini. A això se suma un altre problema que també afecta al desenrotllament de l'obra: els retards en el subministrament de determinats materials.
En el document aprovat este dimarts s'assenyala a més que des de l'inici dels treballs s'han produït demores en l'arribada de materials "motivades per les dificultats de producció i distribució pròpies del període estival, així com per l'elevada saturació de proveïdors, empreses subministradores i subcontractistes". Els tècnics consideren que estes circumstàncies estan afectant directament diverses fases de la reforma i, en conseqüència, el conjunt de la planificació de l'obra.
L'informe conclou que estos contratemps no són responsabilitat de l'empresa adjudicatària, per la qual cosa proposa concedir una ampliació del termini d'execució de dos mesos. La mercantil adjudicatària va mostrar a més la seua conformitat amb eixa pròrroga i es va comprometre a complir el nou calendari previst.
Nova data de finalització
Amb esta decisió, l'Ajuntament retarda la finalització d'una actuació que inicialment havia d'executar-se en quatre mesos des del començament de les obres i que, després del primer ajornament derivat de la suspensió de l'inici i la nova pròrroga ara sol·licitada, conclourà previsiblement el 29 de desembre de 2026, dos mesos més tard de la data prevista fins ara, fixada per al 29 d'octubre.
La proposta que s'elevarà a la Junta de Govern Local sosté que hi concorren els requisits previstos en la Llei de contractes del sector públic per a concedir l'ampliació, per considerar acreditat que la demora respon a causes alienes al contractista. Entre estes figuren tant l'impacte de les altes temperatures sobre el ritme de treball com els problemes de proveïment de materials durant l'estiu, circumstàncies que, segons la direcció facultativa, han fet inviable mantindre la planificació inicial d'una obra cridada a millorar les instal·lacions de la Policia Local al barri de Joan XXIII.
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