La campellera Daniela Blue Mira-Perceval guanya el Trofeu Princesa d'Astúries de tir olímpic

La tiradora campellera Daniela Blue Mira-Perceval es va proclamar vencedora del Trofeu Princesa d'Astúries de tir olímpic, disputat el passat 11 de juliol a Oviedo.

Daniela ocupa actualment el primer lloc del rànquing nacional en categoria juvenil. El triomf arriba durant la seua primera temporada com a resident al Centre d'Alt Rendiment de Los Alcázares, a Múrcia, i se suma al subcampionat d'Espanya juvenil aconseguit enguany.

La jove esportista campellera, en acció en la seua última competició. / INFORMACIÓN

Camí a competir en categoria absoluta

L'esportista reprendrà els entrenaments al setembre amb la vista posada en la Copa del Rei de Jóvens Promeses, que se celebrarà al novembre, i en el Campionat d'Espanya absolut de desembre.

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Els èxits de Daniela se sumen als de la seua germana Irlanda Mira-Perceval, que este abril va convertir en la millor tiradora de les espanyoles que van participar en el Mundial de Granada.