Jove promesa
La campellera Daniela Blue Mira-Perceval guanya el Trofeu Princesa d'Astúries de tir olímpic
La número u del rànquing nacional juvenil suma este títol al subcampionat d'Espanya aconseguit esta temporada
La tiradora campellera Daniela Blue Mira-Perceval es va proclamar vencedora del Trofeu Princesa d'Astúries de tir olímpic, disputat el passat 11 de juliol a Oviedo.
Daniela ocupa actualment el primer lloc del rànquing nacional en categoria juvenil. El triomf arriba durant la seua primera temporada com a resident al Centre d'Alt Rendiment de Los Alcázares, a Múrcia, i se suma al subcampionat d'Espanya juvenil aconseguit enguany.
Camí a competir en categoria absoluta
L'esportista reprendrà els entrenaments al setembre amb la vista posada en la Copa del Rei de Jóvens Promeses, que se celebrarà al novembre, i en el Campionat d'Espanya absolut de desembre.
Els èxits de Daniela se sumen als de la seua germana Irlanda Mira-Perceval, que este abril va convertir en la millor tiradora de les espanyoles que van participar en el Mundial de Granada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dónde ver el eclipse solar en Alicante: el castillo de Santa Bárbara, Tabarca y la Serra Grossa tendrán vigilancia especial
- Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
- Consumo sanciona con 320.000 euros a la empresa del Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas
- El PP lleva al pleno la adjudicación del Open Arena por 13,9 millones entre las reclamaciones de una empresa licitadora
- El PSOE de Torrevieja exige la dimisión de la concejala de Residentes Internacionales 'por utilizar su cargo para enfrentar a las comunidades de la ciudad
- La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
- El Cabo, otro refugio para acampados en Alicante
- Benidorm despide al fundador del icónico hotel Bali