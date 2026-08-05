Política
Els pressupostos de la Generalitat per a 2027 destinen més de 57 milions d'euros a Benidorm i la Marina Baixa
Els diputats autonòmics Pérez Fenoll i González de Zárate destaquen inversions en el TRAM, depuració, vivenda o sanitat, mentres reclamen al Govern central noves infraestructures
El Partit Popular de Benidorm ha presentat este dimecres les principals línies del projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2026, uns comptes que, segons els seus representants, reforçaran la inversió a Benidorm i en el conjunt de la Marina Baixa amb actuacions en mobilitat, vivenda, sanitat, medi ambient i infraestructures hidràuliques.
La presidenta local del PP, Mariló Cebreros, acompanyada pels diputats autonòmics Manuel Pérez Fenoll i José Ramón González de Zárate, va defendre que les decisions adoptades pel Consell i les Corts tenen un impacte directe sobre la comarca i va assegurar que els comptes autonòmics prioritzen les polítiques dirigides a les persones, al mateix temps que mantenen la rebaixa d'impostos impulsada per l'executiu valencià.
Durant la compareixença, Pérez Fenoll va definir el pressupost de la Generalitat per a 2026 com a "històric", que arriba als 33.305 milions d'euros, un 3,1 % més que l'exercici anterior, la qual cosa suposa un increment de 1.014 milions.
Deduccions autonòmiques
El diputat va explicar que huit de cada deu euros del pressupost es destinen a polítiques socials, amb especial incidència en sanitat, educació, vivenda i joventut. Així mateix, va defendre que la reducció de la pressió fiscal és compatible amb el reforç dels servicis públics i va recordar que les deduccions autonòmiques van permetre estalviar uns 100 milions d'euros als contribuents valencians en l'última campanya de la renda. Segons va indicar, la previsió és que eixe estalvi arribe als 160 milions en la pròxima declaració corresponent a l'exercici 2026.
Pérez Fenoll també va sostindre que l'aprovació d'estos comptes reflectix l'estabilitat del Govern Valencià per tractar-se del tercer pressupost consecutiu aprovat durant l'actual legislatura.
Per part seua, José Ramón González de Zárate va posar el focus en la inversió territorialitzada per a la Marina Baixa, que supera els 57 milions d'euros, una xifra que, segons va assegurar, suposa un increment del 25 % respecte a l'etapa de l'anterior Consell.
Benidorm, la Vila, l´Alfàs, Altea i Finestrat
Entre les principals actuacions va destacar la inversió destinada a la modernització i duplicació de la línia del TRAM entre Benidorm i la Vila Joiosa, un projecte dotat amb 40 milions d'euros, dels quals més de trenta ja s'han executat. A això se sumen més de cinc milions destinats a les obres de tramviarització que es desenrotllen actualment a Benidorm i els estudis per a ampliar este sistema fins a l'Alfàs del Pi i Altea.
En matèria mediambiental, el diputat va subratllar l'increment de les inversions en la conservació d'espais naturals com la Serra Gelada, el Puig Campana i el Ponoig, mentres que en l'àmbit del cicle de l'aigua va destacar més de 35 milions d'euros per a millorar les infraestructures de depuració de Benidorm, la Vila Joiosa, Altea i Finestrat.
Els comptes autonòmics també preveuen, segons va explicar, la construcció de més de 200 vivendes públiques a Benidorm, la Vila Joiosa i Finestrat abans que concloga la legislatura, a més d'inversions per a millorar el transport públic, reduir les llistes d'espera en els servicis socials i culminar les obres de l'institut Pere Maria Orts i Bosch, junt amb altres actuacions educatives repartides per la comarca.
Deute de pacients desplaçats
En l'àmbit sanitari, González de Zárate va reclamar al Govern d'Espanya el pagament del deute derivat de l'atenció a pacients desplaçats d'altres comunitats autònomes, que va xifrar en més de 1.100 milions d'euros, i va valorar l'impuls a l'accés mitjançant el TRAM a l'Hospital Marina Baixa.
El diputat va concloure reclamant un major compromís inversor de l'executiu central amb la província d'Alacant i, especialment, amb la Marina Baixa. Entre les actuacions pendents va citar la connexió ferroviària amb l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández, el dragatge dels embassaments per a augmentar la capacitat hídrica i la construcció de noves infraestructures de seguretat, com la futura comissaria de la Policia Nacional a Benidorm i noves casernes de la Guàrdia Civil.
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