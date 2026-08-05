L'oratge
Una jornada marcada per la calor i la xafogor a Alacant, encara que sense avisos de l'Aemet
El punt més inestable quant a fenòmens meteorològics estarà a Alcoi, amb boira a l'inici i pluja escassa probable a la vesprada.
Este dimecres predominarà l'estabilitat i els cels clars en bona part de la província d'Alacant, sense avisos especials de l'Agència Estatal de Meteorologia en relació a les altes temperatures.
Les màximes més altes s'experimentaran a Elx i Orihuela, amb 35 °C, seguides d'Elda i Alcoi, amb 34 °C , mentres que Alacant i Dénia arribaran als 32 °C i Benidorm i Torrevieja es quedaran en 31 °C. Les mínimes en el litoral seran elevades, amb 25 °C a Alacant i Torrevieja (les mínimes més altes), on continuarà destacant la xafogor.
El punt més inestable quant a fenòmens meteorològics estarà a Alcoi, amb boira a l'inici i pluja escassa probable a la vesprada. El vent bufarà sobretot de llevant, en general fluix o moderat, i en les dades aportades no consta avís groc ni taronja per onada de calor per als municipis analitzats.
Alacant
Alacant tindrà un dimecres d'intervals nuvolosos, amb un matí més clar i més núvols durant la vesprada. La pluja serà poc probable i, en tot cas, limitada a algun episodi feble, mentres que el vent de llevant bufarà moderat. La màxima serà de 32 graus, encara que la humitat elevarà la sensació de calor fins a 38. No consta avís groc ni taronja per onada de calor en les dades aportades.
Elx
Elx mantindrà un ambient d'estabilitat, amb cel clar durant quasi tot el dia i sense previsió de pluja. La calor serà notable, amb 35 graus de màxima i una sensació tèrmica que podrà arribar als 39 graus, especialment al migdia. El vent bufarà de llevant, amb alguna ratxa més marcada, i no figura avís groc ni taronja per onada de calor.
Benidorm
A Benidorm dominarà el cel clar, amb alguns intervals poc nuvolosos al final de la jornada i sense risc de precipitacions. Les temperatures es mouran entre els 24 i els 31 graus, encara que la humitat farà que la sensació de xafogor puga pujar fins a 37. El vent serà de llevant, en general fluix o moderat, i no apareix avís groc ni taronja per calor.
Elda
La jornada serà molt estable a Elda, amb cel clar i a penes opció de pluja durant la vesprada. La màxima arribarà als 34 graus, amb una sensació tèrmica de fins a 35, i el vent bufarà fluix del sud-est, quedant en calma a l'inici i al final del dia. En les dades facilitades no consta avís groc ni taronja per onada de calor.
Torrevieja
Torrevieja tindrà un dimecres de cel clar durant bona part del dia, encara que tendirà a quedar més nuvolós a la nit. No s'esperen pluges, però la humitat serà acusada i elevarà la sensació tèrmica fins a 39 graus, malgrat una màxima real de 31. El vent de llevant bufarà moderat i no figura avís groc ni taronja per calor.
Orihuela
Orihuela tornarà a registrar un dels ambients més calorosos de la província, amb cel clar i sense previsió de pluja. La temperatura màxima serà de 35 graus, encara que la sensació de calor podrà arribar als 38, amb vent de llevant moderat durant bona part del dia. No apareix avís groc ni taronja per onada de calor en la informació aportada.
Alcoi
Alcoi tindrà el temps més canviant de la llista, amb boira a l'inici, cel nuvolós al matí i pluja escassa probable durant la vesprada. La màxima se situarà en 34 graus, amb vent fluix i ambient humit en alguns trams del dia. No consta avís groc ni taronja per onada de calor per al municipi en les dades proporcionades.
Dénia
Dénia començarà el dimecres amb cel poc nuvolós i tendirà a quedar clar a partir de la vesprada, sense previsió de pluges. La màxima serà de 32 graus, encara que la humitat elevarà la sensació tèrmica fins a 37, amb vent fluix del nord-oest a l'inici i del sud-est a la vesprada. No figura avís groc ni taronja per onada de calor.
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