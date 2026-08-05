Fenomen històric
Les primeres prediccions meteorològiques per a l'eclipsi: hi haurà núvols a la Comunitat Valenciana?
Aemet publicarà un butlletí diari des del divendres en el qual anirà actualitzant la seua previsió per a la franja entre les 19.30 i les 21.20 hores aproximadament
Només queda una setmana per a viure un fenomen astronòmic històric a la Comunitat Valenciana: el primer eclipsi total des de l'any 1905, el qual serà visible completament a la província de Castelló i el nord de la província de València. La lluna taparà el sol entre les 19.30 i les 21.20 hores aproximadament, i durant un breu lapse de minut i mig es podrà contemplar l'eclipsi íntegrament. Les franges horàries dependran del municipi exacte, com ja va publicar Levante-EMV fa uns dies; la totalitat durarà 23 segons a Macastre i un minut i 39 segons a Benassal.
Són molts els valencians i les valencianes que estan buscant el lloc ideal per a veure l'eclipsi, més enllà dels nou punts oficials decretats per la Generalitat Valenciana amb capacitat per a albergar a 85.000 persones. És important la localització, però també l'estat del cel durant l'eclipsi, perquè els núvols poden arruïnar una experiència històrica. Què diuen les primeres previsions meteorològiques al respecte?
Actualització cada dia
Serà el divendres quan l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) oferisca el seu primer butlletí especial per a l'eclipsi total de sol, que s'actualitzarà cada dia. Este inclourà un pronòstic de l'oratge general per a tot el país i posarà l'accent en els possibles fenòmens meteorològics adversos que es pogueren produir. Un dels punts clau serà la presència de nuvolositat. Els representants de l'Aemet a la Comunitat Valenciana eviten pronunciar-se fins divendres per a alinear-se amb els terminis establits per l'agència a escala estatal. I, sobretot, perquè "a partir de cinc dies abans de l'esdeveniment ja és possible fer una predicció de la nuvolositat amb unes certes garanties".
L'agència va publicar al maig un estudi estadístic sobre la freqüència de la nuvolositat a la península Ibèrica per a les dates de l'eclipsi analitzant l'ocorregut en els últims 16 anys. Això no és en si una predicció, sinó una anàlisi de les probabilitats. En principi, en tot el litoral i prelitoral de la Comunitat Valenciana hi ha una probabilitat entre el 50 i el 65 % que l'estat del cel siga poc nuvolós o clar. En les zones de l'interior de les províncies de Castelló, es reduïx a un entre un 30 i 50 % de probabilitats, mentres que en molts punts de la costa es dispara esta possibilitat fins a un 80 %. És a dir que, tenint en compte les dades meteorològiques de l'última dècada i mitja, hi ha cabuda per a un cert optimisme.
Hi haurà núvols?
Malgrat que Aemet no farà públiques les seues previsions fins divendres, hi ha models meteorològics que ja oferixen els seus pronòstics per al moment de l'eclipsi. El visor del Centre Europeu de Predicció a Termini Mitjà (CEPPM) permet observar la nuvolositat prevista per al dimecres 12 a les 20 hores. Encara que s'anirà actualitzant en els pròxims dies i pot patir canvis, la predicció actual és bastant favorable a la Comunitat Valenciana perquè no es preveu la presència de núvols en la majoria de les comarques de l'autonomia, sobretot a la província de Castelló, des d'on millor es podrà veure l'eclipsi i on este tindrà una major duració. A la província de València, excepte a les comarques del Camp de Túria, el Camp de Morvedre i la Safor, la nuvolositat prevista una setmana abans és d'entre un 10 i un 20 %.
El meteoròleg Benito Fuentes, que treballa en Aemet, ha usat el seu compte personal de X per a oferir una previsió sobre la nuvolositat per a l'eclipsi. Avisa que esta "no és definitiva" i expressa que "encara queden diversos dies abans d'oferir certeses o probabilitats".
Segons el seu fil, el litoral de la Comunitat Valenciana s'alliberarà dels núvols i serà "la zona amb major probabilitat d'obtindre millors vistes de l'eclipsi", mentres que a l'interior podrien créixer núvols després del migdia, els quals "s'anirien dissipant a la fi de la vesprada", encara que els seus desenvolupaments encara "estan per determinar".
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