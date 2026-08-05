Universitat d'Alacant
La UA es consolida com a pol d'atracció de talent amb sis noves ajudes del pla GENT
La institució obté finançament en diferents convocatòries de la Generalitat Valenciana per a projectes relacionats amb l'energia solar, els ecosistemes costaners i l'enginyeria aeroespacial
La Universitat d'Alacant (UA) ha obtingut sis ajudes en les convocatòries del programa per al suport a persones investigadores amb talent (Pla GENT) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, en el marc del Programa autonòmic per a la promoció de la I+D+i de la Generalitat Valenciana. A més, la institució ha aconseguit tres ajudes provisionals dins de la nova convocatòria EMGENT de transferència de coneixement.
En esta edició, la Universitat d'Alacant ha aconseguit una ajuda JIGENT, dos ajudes EIGENT i tres ajudes DEGENT. En la modalitat JIGENT, destinada a l'impuls d'investigadors i investigadores júnior amb trajectòries científiques excel·lents, ha sigut finançat el projecte "Dual functional materials for flexible CO₂ conversion into energy vectors and platform chemicals (DUAL-ENERCHEM)", liderat per la investigadora Laura Pastor Pérez, de l'Institut Universitari de Materials.
Institut de Materials
En la modalitat EIGENT, orientada a la contractació i estabilització de personal investigador doctor amb experiència internacional, han obtingut finançament Carlos Cuadrado Collados, amb el projecte "AdVAnced NanoPORous Materials for Thermochemical Sorption Energy Storage and Cooling Applications (VAPORSA)", adscrit també a l'Institut Universitari de Materials, i Franziska Simone Hegner, amb el projecte "Structural Dynamics and Reactivity of Complex Energy Materials for Solar Energy Conversion (DYNAMAT)", del Departament de Química Física.
Per part seua, les ajudes DEGENT, destinades a la incorporació de personal investigador doctor d'excel·lència per a desenrotllar projectes d'I+D+i a la Comunitat Valenciana, han sigut obtingudes pels investigadors Antonio Santana Ros, del Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal, pel projecte "INNER-SCOPE (Interior Solar System Objects – Comprehensive Observation, Photometry, and Exploration)"; Edoardo Vicentini, del Departament de Física, per "LUNAS - Laser Ultrafast NAnospectroScopy" i Céline Dominique Lavergne, del Departament de Fisiologia, Genètica i Microbiologia, pel projecte "Unveiling the drivers of Microbial Mercury transformations in a Changing Environment: implications for coastal ecosystems and human health (MiMerCE)".
Cofinançament
Les convocatòries DEGENT i EIGENT preveueun una fase prèvia d'expressions d'interés per part de les universitats, ja que requerixen cofinançament institucional.
En este context, la Universitat d'Alacant ha aconseguit una taxa d'èxit del 23 % en les sol·licituds DEGENT i del 40 % en les EIGENT, uns resultats que reflectixen l'elevada competitivitat d'estes convocatòries i la capacitat de la institució per a atraure talent investigador d'excel·lència. Estes convocatòries, l'última edició de les quals es va celebrar en 2023, s'havien mantingut sense publicar-se durant dos anys.
Així mateix, la Universitat d'Alacant ha obtingut de manera provisional tres ajudes de la nova convocatòria EMGENT, creada per a fomentar la realització de tesis doctorals industrials d'excel·lència i reforçar la transferència de coneixement entre la universitat i el teixit productiu.
Sistemes informàtics
Els projectes beneficiaris, pendents encara de resolució definitiva, corresponen a Lucía Celia de Espona Pernas, amb la direcció de Norberto Mazón (Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics); Ana Sirvent Verdú, dirigida per José Miguel Sansano (Departament de Química Orgànica), i María Karbon, sota la direcció de Santiago Belda Palazón (Matemàtica Aplicada i Enginyeria Aeroespacial).
En conjunt, estos resultats posen de manifest la fortalesa de l'ecosistema investigador de la Universitat d'Alacant i la seua capacitat per a atraure personal altament qualificat, impulsar projectes d'excel·lència i contribuir a la generació i transferència del coneixement.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dónde ver el eclipse solar en Alicante: el castillo de Santa Bárbara, Tabarca y la Serra Grossa tendrán vigilancia especial
- Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta
- Consumo sanciona con 320.000 euros a la empresa del Reggaeton Beach Festival por prácticas abusivas
- El PP lleva al pleno la adjudicación del Open Arena por 13,9 millones entre las reclamaciones de una empresa licitadora
- El PSOE de Torrevieja exige la dimisión de la concejala de Residentes Internacionales 'por utilizar su cargo para enfrentar a las comunidades de la ciudad
- La Guardia Civil destapa un entramado de vehículos robados en San Vicente y recupera un coche y un barco
- El Cabo, otro refugio para acampados en Alicante
- Benidorm despide al fundador del icónico hotel Bali