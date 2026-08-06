Parcs i jardins
Un contracte de 757.000 euros impulsarà la cura de parcs, jardins i rotondes d'Alcoi
El conveni complementarà el treball de la brigada municipal i té una vigència de dos anys prorrogables
La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcoi ha adjudicat el nou contracte per al manteniment de les zones verdes municipals per un import de 756.942 euros. L'adjudicació permetrà reforçar la cura dels espais enjardinats de la ciutat amb un servici que complementarà el treball que ja desenrotlla la brigada municipal. El servici tindrà una duració inicial de dos anys, amb possibilitat d'ampliar per dos anys més mitjançant pròrrogues anuals, i està previst que entre en funcionament el mes que ve de setembre, una vegada es formalitze el contracte.
L'objectiu és millorar la conservació de parcs, jardins, rotondes i àrees d'oci, oferint una resposta més ràpida i eficaç a les necessitats de manteniment.
Llocs per a millorar
El contracte abasta alguns dels principals espais verds d'Alcoi, entre estos el parc de Cantagallet, el parc del Viaducte, la Zona Nord, Cotes Baixes, Batoi, el Vaguada, el Rosaleda i el llit del riu Riquer fins al Racó de la Lectura. També inclou el manteniment de nombroses rotondes distribuïdes per diferents punts del municipi.
Els treballs previstos comprenen la cura integral de les prades de gespa mitjançant segues, adobaments i ressembrades, així com la revisió i reparació dels sistemes de reg. A més, es realitzaran labors de poda d'arbres i arbustos, conservació de paviments, xicotetes reparacions en voreres i murets, manteniment de fonts i inspeccions periòdiques de les àrees de jocs infantils per a garantir-ne la seguretat i el correcte estat.
El nou contracte incorpora, a més, una sèrie de millores respecte a l'anterior. Entre estes figura la disponibilitat d'un vehicle per al servici municipal de control, el subministrament continuat de plantes de temporada, arbustos i arbres, així com una borsa de 200 hores extraordinàries amb els mitjans necessaris per a atendre actuacions imprevistes.
Imatge
El regidor de Manteniment Urbà, Jordi Martínez, ha destacat que esta adjudicació suposarà "un salt molt important" per a millorar l'estat dels espais verds d'Alcoi. Segons ha assenyalat, la incorporació de l'empresa adjudicatària permetrà reforçar el treball de la brigada municipal i contribuirà al fet que els barris presenten una millor imatge i disposen de parcs i jardins "en les millors condicions", per a oferir una resposta més àgil a les demandes de la ciutadania.
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