Infraestructures
Educació instal·la plaques fotovoltaiques i substituïx la fusteria exterior a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant
La inversió ascendix a 573.419 euros en unes instal·lacions que han patit plagues i problemes de manteniment que van forçar la suspensió de les classes presencials
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, a través de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, ha començat la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum i la substitució de la fusteria exterior de l'Edifici 1 de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant (EASDA). Un centre que ha patit diversos problemes de plagues i deterioració. Puces que van obligar al tancament de les instal·lacions als estudiants durant diverses setmanes per a fumigar l'octubre passat; cucs, nius de vespes i, a la primavera, abelles.
La comunitat educativa no acaba d'estar tranquil·la per la presència intermitent d'insectes i, fins i tot, de rosegadors, i pels problemes de manteniment, amb goteres i danys estructurals, tal com van denunciar personal i estudiants de l'escola. El tancament temporal del centre durant diverses setmanes a la fi de l'any passat va obligar a la impartició de classes en línia per la greu infestació d'insectes.
A causa de la inseguretat, insalubritat i falta de solucions, els alumnes s'han declarat en vaga en repetides ocasions per a exigir un edifici digne i segur.
Eficiència energètica
Ara la Generalitat desenrotlla a l'escola un projecte la finalitat del qual és millorar l'eficiència energètica, i contribuir així a la millora del medi ambient i la reducció de la petjada de carboni. La previsió és que esta instal·lació estiga finalitzada l'últim trimestre de 2026.
La instal·lació d'estes plaques s'emmarca en el Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP), inclòs en el Pla de recuperació, transformació i resiliència aprovat pel Govern i finançat amb els fons NextGenerationEU. El cost total d'este projecte ascendix a 573.419,00 euros, dels quals 469.426,58 són fons MRR.
Des de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, en el seu compromís amb la cura del medi ambient, s'inicia esta actuació l'objectiu de la qual és reduir els costos de la factura elèctrica, mitjançant la generació de la seua pròpia electricitat a través d'instal·lacions fotovoltaiques, sent així respectuosos amb el medi ambient.
D'esta manera, l'electricitat produïda pels mòduls fotovoltaics en la coberta serà consumida a l'interior de l'edificació. No es desconnectarà de la xarxa de distribució elèctrica, per la qual cosa en els moments en què l'energia autoproduïda siga insuficient per a mantindre tots els consums, s'utilitzarà la xarxa elèctrica convencional, ja que les dos fonts de subministrament poden treballar simultàniament.
Fusteria exterior
L'actuació inclou, així mateix, la substitució de les finestres de l'edifici, amb l'objectiu de millorar l'aïllament tèrmic i l'eficiència energètica de les instal·lacions. La renovació de la fusteria exterior permetrà reduir les pèrdues d'energia, millorar el confort tèrmic a les aules i altres espais docents i disminuir la demanda de climatització, contribuint així a la reducció de les emissions de diòxid de carboni i a l'ús més eficient de l'energia.
Al juny, el Consell va autoritzar una modificació de terminis per a les obres de rehabilitació de l'immoble en sobrepassar-se la data inicial del 30 de juny que es va acordar en l'última reunió de la comissió bilateral entre el Ministeri de Vivenda i Agenda Urbana i la Comunitat Valenciana, celebrada al febrer. Així mateix, s'aprova una modificació pressupostària per import de 748.300 euros per a adaptar diverses actuacions del Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics (PIREP), finançat amb fons del Mecanisme de recuperació i resiliència, que afecten el Palau de Calataiud, al costat de la catedral de València.
L'ampliació de terminis, fins a desembre, per a l'obra a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant permetrà completar les obres del centre conforme a la nova planificació acordada entre les dos administracions i garantir el correcte desenrotllament d'una actuació destinada a millorar les condicions d'un edifici dedicat a la formació artística i al disseny.
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