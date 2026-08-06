Energia renovable
El Govern inicia la tramitació d'una gran planta de bateries de 33,5 milions al costat d'una fotovoltaica a Villena
El projecte permetrà emmagatzemar l'energia generada per la planta per a utilitzar-la quan disminuïsca la producció renovable o augmente la demanda d'electricitat
Una planta de bateries per a emmagatzemar l'energia generada pel parc solar La Atalaya ha fet un pas més en la seua tramitació administrativa. El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica ha tret a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció del projecte, que preveu una inversió de 33,5 milions d'euros i se situarà al costat de la instal·lació fotovoltaica situada en el terme municipal de Villena.
El sistema d'emmagatzematge, promogut per Mursolar 14 S.L., societat del grup X-Elio, tindrà una potència instal·lada de 83,709 megavats (MW) i una capacitat d'emmagatzematge de 330,99 megavats hora (MWh). El seu objectiu és emmagatzemar l'electricitat que produïx la planta fotovoltaica durant les hores de major generació solar per a posar-la a la disposició de la xarxa quan disminuïsca la producció renovable o augmente la demanda energètica.
La instal·lació se situarà dins del recinte ja existent del parc solar La Atalaya, per la qual cosa no serà necessari ocupar nous terrenys ni construir noves infraestructures d'evacuació. Compartirà tant la subestació elèctrica com el punt de connexió amb la planta fotovoltaica, les infraestructures d'evacuació de la qual es troben actualment en construcció.
Segons la documentació sotmesa a informació pública, el sistema estarà integrat per 66 bateries d'ió-liti tipus LFP amb una capacitat de 5.015 kWh cada una, a més de 393 inversors convertidors de potència de 213 kW agrupats en 11 centres de transformació. Tot el conjunt permetrà emmagatzemar l'energia produïda per la planta solar i gestionar-la de manera coordinada amb la instal·lació fotovoltaica.
Aprofitament
Este tipus de sistemes d'emmagatzematge es consideren una ferramenta per a millorar la integració de les energies renovables en la xarxa elèctrica, ja que permeten aprofitar els excedents de producció en les hores de major generació i subministrar eixa energia quan resulta necessària.
L'anunci publicat en el Boletín Oficial del Estado obri un període d'informació pública perquè particulars i entitats puguen consultar l'expedient i presentar al·legacions. L'autorització del projecte correspon a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, mentres que la tramitació es du a terme a través de la Dependència de l'Àrea d'Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Alacant.
L'actuació es tramitarà per la via d'urgència a l'empara del Reial decret 997/2025, que establix mesures per a reforçar el sistema elèctric. A més, en situar-se el sistema de bateries dins de l'àmbit ja avaluat ambientalment de la planta fotovoltaica La Atalaya, el projecte queda exempt de sotmetre's a una nova avaluació d'impacte ambiental.
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