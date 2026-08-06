Altes temperatures
Pacients recentment operats suporten fins a 30 graus a l'Hospital d'Alacant en fallar l'aire condicionat
Persones que han passat per cirurgia, malalts d'urologia i trasplantats hepàtics ocupen les habitacions de la novena planta, on la climatització funciona de manera intermitent
Els problemes amb el sistema de climatització tornen a afectar este estiu l'Hospital General Universitari Doctor Balmis d'Alacant. Pacients i treballadors denuncien que les plantes superiors de l'edifici, especialment la novena, registren temperatures de fins a 30 graus amb l'aire condicionat funcionant de manera intermitent a les habitacions on romanen ingressats malalts acabats d'operar, d'urologia i trasplantats hepàtics.
Un dels afectats és Raúl Ferri Ángel, veí d'Alcoi, sotmés a una cirurgia del fetge, al qual a més li van extirpar la vesícula. Explica que quan va ingressar diumenge va comprovar que l'aire no funcionava. "Com veníem de fora no vam portar ventilador perquè no sabíem el que ens anàvem a trobar. Al final un treballador ens en va aconseguir un i gràcies a això hem pogut passar estos dies", relata.
Encara que reconeix que tècnics de l'hospital han acudit diverses vegades a mesurar la temperatura i revisar la instal·lació, assegura que el funcionament continua sent irregular. "Sembla que de matinada entra una mica més d'aire o quan hi ha menys moviment en la planta, però durant el dia, quan hi ha gent a les habitacions, pràcticament no funciona. Molts malalts se'n van al passadís perquè allí s'està fresc".
Els ingressats s'emporten els seus ventiladors des de casa i han interposat nombroses reclamacions davant el servici d'atenció al pacient
Mesuraments
Segons indica, una dels mesuraments va reflectir una temperatura superior als 28 graus a la seua habitació. L'endemà els registres van descendir fins als 21 graus, la qual cosa demostra que "estan intentant solucionar-ho", encara que insistix que la climatització continua sense funcionar amb normalitat. Familiars d'un altre pacient apunten que a la seua habitació s'ha arribat als 30 graus. Des del centre han declinat fer declaracions sobre la situació.
Una pacient de 35 anys acabada d'operar de dos úlceres intestinals assegura que el problema s'arrossega des de fa dies i que fins i tot la supervisora general va acudir a la planta durant la matinada del diumenge després de les protestes dels ingressats.
"És esgotador. No podíem ni dormir. Si fora al carrer fa 40 graus, no vull imaginar el que fa ací dins. Estem malalts i això no és ni mig normal", afirma. La dona denuncia a més que les finestres romanen tancades, per la qual cosa tampoc poden ventilar.
"No ens deixen obrir-les perquè almenys córrega l'aire. I en el bany és insuportable. A la vesprada no pots ni asseure't perquè la tapa del vàter crema", explica. Després d'una setmana ingressada, assegura que l'aire "funciona a estones" i que la calor multiplica les dificultats de la recuperació.
"Em van operar ahir i no puc menjar. Amb esta calor tot es fa pitjor. Ja portem tres reclamacions perquè ningú ens fa cas".
La seua companya d'habitació, de 26 anys i amb pedres en la vesícula, afirma que porta dos setmanes ingressada suportant les altes temperatures. "Fa una calor horrible i si estàs malalta, encara pitjor. Un dia funciona un poc i a la nit torna a deixar de fer-ho. No pots dormir ni descansar". Les dos s'han emportat els seus propis ventiladors de casa.
Mal humor
A les queixes se suma Lorena Isabel, una pacient operada de l'estómac que abandona l'hospital amb el mateix ventilador que va portar des de la seua casa. "Tothom en la planta de Cirurgia està queixant-se. És un infern. Ho he passat fatal, més per la calor que per una altra cosa. A vegades ix un poc d'aire i el ventilador mou una mica de fresc, però no arriba bé a la planta. A la vesprada és horrorós i el lavabo és un infern". La dona afig que les condicions també estan afectant l'ambient de treball en la planta. "El personal està molt susceptible i de mal humor per tota esta situació."
Una sanitària relata a este diari que la situació "és inhumana" i explica que, després de reincorporar-se de les seues vacacions, va comprovar que les condicions havien empitjorat. "El dimarts no s'hi podia estar. Estem en la novena B i totes les habitacions tenien ventiladors. Totes les vesprades puja una treballadora a mesurar la temperatura i hi havia 30 graus dins de les habitacions", relata.
La treballadora assenyala que el problema no afecta únicament la novena planta. Segons la informació que els han traslladat, les avaries també arriben a la sèptima i l'octava, mentres que altres zones de l'hospital, com la torre D, sí que disposen d'aire condicionat amb normalitat. Al juliol els problemes es van produir en la quinta planta, on està Cardiologia.
En la novena romanen ingressats pacients que han passat per quiròfan en els últims dies, entre altres. "N'hi ha de 80 anys, de 60 anys, acabats d'operar, tots ficats en habitacions a 30 graus. És una cosa que no té sentit", denuncia. La sanitària calcula que entre les ales A i B de la novena planta hi ha al voltant de 60 habitacions afectades. Davant la falta de refrigeració, l'hospital ha repartit ventiladors per les habitacions.
Queixes
"El Servici d'Atenció i Informació al Pacient té totes les reclamacions segellades. Els pacients estan protestant perquè ací no es pot respirar", explica. Segons el seu testimoniatge, alguns malalts fins i tot abandonen temporalment les habitacions per a refugiar-se en zones més fresques de l'hospital. Este dijous molts deambulaven llarga estona pel passadís, on sí que estava funcionant l'aire. "Un pacient va dir que preferia baixar al vestíbul o a la capella i que anaren allí els metges a veure'l perquè a l'habitació era impossible estar".
La calor també està tenint conseqüències entre el personal sanitari amb casos de marejos durant el torn i baixades de tensió arterial. "El dissabte una companya es va marejar i se'n va haver d'anar. Estem en l'última planta i la calor és insuportable".
La mateixa professional descriu com acaba la jornada. "Vaig eixir amb el pijama pegat al cos de la suor. Era com treballar dins d'una cuina o d'un rostidor de pollastres." Segons explica la treballadora, durant una de les nits la supervisió va autoritzar obrir algunes finestres d'habitacions que normalment romanen tancades per motius de seguretat.
"Ens han dit que s'havien gastat dos milions d'euros per a arreglar l'aire condicionat. Si això és cert, algú haurà d'explicar per què continua sense funcionar. Qualsevol aparell té garantia; això també hauria de tindre-la".
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