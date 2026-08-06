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Futbol

El roig torna a tenyir la samarreta visitant de l'Hèrcules

El segon equipament recupera tres anys després la tonalitat de la indumentària fundacional i utilitzada per última vegada en la temporada de l'ascens a Primera RFEF

Samu Vázquez, amb la samarreta visitant de l'Hèrcules per a la temporada 2026-27.

Samu Vázquez, amb la samarreta visitant de l'Hèrcules per a la temporada 2026-27. / HCF

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José Gómez

José Gómez

Alacant

L'Hèrcules ha presentat este dijous el seu segon equipament per a la temporada 2026-27. Amb el mateix tall clàssic de la samarreta local, l'elàstica visitant per a esta campanya retorna al roig, el color fundacional del conjunt alacantí i utilitzat recurrentment en els equipaments, l'última vegada en la 2023-24, any de l'ascens a Primera RFEF.

Amb coll, rivets blancs i la mateixa textura de xarxa amb xicotets escuts en els seus vèrtexs que presenta l'equipament local presentat dimarts passat, la segona samarreta es diferencia per la tonalitat de roig intens i incorpora, a més, línies blanques en les mànegues.

També hi ha presents dos homenatges identitaris en la part posterior del coll: l'escut fundacional i el vers "Todos juntos y en armonía" extret de l'himne blanc-i-blau.

El vídeo promocional, ambientat en un bar i titulat "Verano del 93", aposta per la nostàlgia amb la cançó "El ataque de las chicas cocodrilo", d'Hombres G, i mostra diversos integrants de la primera plantilla gaudint del que seria una vesprada qualsevol en un de tants establiments alacantins on es respira la passió per l'equip.

Color històric

Més que a l'any 1993, la samarreta evoca el segon equipament de la temporada 1996-97, la penúltima de l'equip alacantí en Primera Divisió. El roig desplaça els tons morats de l'any passat, i el disseny amb aires retro s'imposa en la imatge de l'Hèrcules per a este curs.

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