Successos
Cacen 120 conductors per excés de velocitat en només 40 minuts en un carrer de Sant Vicent
Les infraccions han sigut detectades durant un control de la campanya de la DGT
La Policia Local de Sant Vicent del Raspeig ha detectat fins a 120 infraccions per excés de velocitat en només 40 minuts durant un control realitzat al carrer Riu Túria dins de la campanya especial de vigilància impulsada per la Direcció General de Trànsit (DGT).
Els fets van ocórrer quan els agents van dur a terme un control amb el radar mòbil municipal. Les sancions per les infraccions detectades poden oscil·lar entre 100 i 600 euros, a més de la corresponent pèrdua de punts del permís de conduir, en funció de la velocitat registrada en cada cas.
Després d'analitzar els resultats del dispositiu, l'Ajuntament considera que l'elevat nombre d'infraccions detectades en un interval de temps tan reduït evidencia la necessitat d'estudiar actuacions per a millorar la seguretat viària en este punt.
Mesures
En este sentit, l'àrea de Seguretat Ciutadana i Trànsit valora elaborar un estudi per a analitzar la situació de la via, mentres que també ha sol·licitat a l'àrea d'Infraestructures que avalue possibles millores estructurals tant al carrer Riu Túria com en el seu entorn.
El control es va fer amb el radar mòbil de la Policia Local, que continuarà utilitzant-se en diferents punts del municipi, especialment en aquelles zones on es registren més incidències, sinistres o queixes veïnals. L'objectiu, segons l'Ajuntament, és reforçar la prevenció i dissuadir dels excessos de velocitat.
Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit també han fet una crida als conductors perquè respecten els límits de velocitat i les normes de circulació amb la finalitat d'evitar accidents que puguen causar danys personals i materials.
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