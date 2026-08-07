Fogueres
Canvis en l'organigrama de la Federació de Fogueres d'Alacant
Carlos Navarro assumix Intervenció, mentres que Raquel Fernández estarà al capdavant de l'àrea de Relacions Externes a partir de setembre
La Federació de Fogueres de Sant Joan prepara una reorganització del seu organigrama amb canvis en dos de les seues àrees. L'actual interventor, Eugenio del Caño, deixarà el càrrec per causes personals i serà substituït per Carlos Navarro, fins ara responsable de Relacions Externes. Este últim lloc serà assumit a partir de setembre per Raquel Fernández López, el nomenament de la qual haurà de passar prèviament per l'assemblea de la Federació.
Raquel Fernández López compta amb una àmplia trajectòria vinculada a les Fogueres d'Alacant. Va ser comissionada d'honor de Foguerer Carolinas en 1989 i fundadora de la foguera Costablanca-Entreplayas. La seua trajectòria festera va començar des de la infància: va ser dama infantil en 1992 en la comissió Pla del Bon Repòs i dama infantil en 1994 de Sagrada Família, abans de ser triada bellesa infantil d'esta última comissió en 1996.
Posteriorment, va ocupar la presidència infantil de Sagrada Família i, ja en la categoria adulta, va ser dama en 2001 d'esta mateixa foguera i bellesa adulta de Polígono de San Blas. En 2007 va ser triada dama d'honor de la Bellea del Foc.
Trajectòria en les Fogueres
Fernández també ha desenrotllat responsabilitats al capdavant de comissions, en 2013 va assumir la presidència de la foguera Portuarios i, més recentment, va formar part del jurat de la Bellea del Foc de 2024.
A més, és fundadora de la foguera Remigio Soler, on ha exercit el càrrec de delegada de federació. Ara, la seua trajectòria dins de la festa farà un nou pas amb la seua incorporació a l'àrea de Relacions Externes de la Federació de Fogueres, a partir de setembre i després de la seua ratificació per l'assemblea.
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