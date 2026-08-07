Cultura
La Generalitat invertix quasi 100.000 euros per a restaurar la torre del rellotge del Castell de Santa Pola
L'ajuda autonòmica permetrà rehabilitar este element bé d'interés cultural després de detectar-s'hi problemes estructurals el mes de gener passat
L'Ajuntament de Santa Pola ha obtingut una subvenció de quasi 100.000 euros de la Generalitat Valenciana per a escometre la restauració de la torre del rellotge del Castell Fortalesa, un dels elements més representatius del patrimoni històric del municipi. L'ajuda, concedida a través del Pla Restaura, permetrà finançar una intervenció que es considera necessària després que el mes de gener passat es detectaren problemes en l'estructura de la torre.
La concessió d'esta aportació econòmica figura en la resolució publicada per la Direcció General de Patrimoni Cultural, dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, corresponent a la convocatòria de subvencions per a la recuperació de construccions de pedra en sec, i per a la redacció de catàlegs i plans directors de béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana.
Una ajuda per a rehabilitar un símbol del municipi
La subvenció concedida al consistori santapoler ascendix exactament a 99.565 euros i estarà destinada íntegrament a la restauració de la torre del rellotge del Castell Fortalesa, declarat bé d'interés cultural (BIC) i considerat un dels principals emblemes històrics de la localitat. La necessitat d'actuar sobre este element patrimonial va sorgir després de detectar-se al gener deficiències estructurals que feien aconsellable una intervenció per a garantir-ne la conservació i seguretat.
L'alcaldessa de Santa Pola, Loreto Serrano, va agrair la concessió de l'ajuda i va destacar la importància de poder executar unes obres que permetran preservar un dels símbols més recognoscibles del municipi.
La regidora va manifestar el seu agraïment "a la Generalitat Valenciana que haja valorat la petició de l'Ajuntament de Santa Pola i ens haja concedit una subvenció de quasi cent mil euros, que ens ajudarà a emprendre les obres de restauració de la nostra torre del rellotge, tot un símbol per als santapolers que en els pròxims mesos es rehabilitarà per a la completa seguretat de tots els veïns i la millora de la nostra fortalesa".
El Pla Restaura repartix quasi quatre milions
L'aportació concedida a Santa Pola forma part del Pla Restaura, una línia d'ajudes impulsada per la Generalitat Valenciana per a afavorir la conservació i posada en valor del patrimoni cultural. La convocatòria, gestionada per la Direcció General de Patrimoni Cultural, està dotada amb un pressupost global de quasi 4 milions d'euros i preveu subvencions destinades tant a la recuperació de construccions de pedra en sec com a la redacció de catàlegs i plans directors de béns d'interés cultural de tota la Comunitat Valenciana.
Dins d'eixa resolució, l'Ajuntament de Santa Pola figura entre les administracions beneficiàries amb una ajuda específica per a intervindre sobre la torre del rellotge del castell. L'actuació permetrà avançar en la conservació d'este immoble defensiu del segle XVI, considerat un dels elements patrimonials més rellevants del municipi i un dels edificis històrics més visitats per veïns i turistes.
Reconeixement al treball tècnic municipal
L'alcaldessa també va voler posar en valor el treball desenvolupat pels servicis municipals que han tramitat la sol·licitud de la subvenció. En este sentit, Serrano va traslladar la seua felicitació al personal de les àrees de Patrimoni i Cultura, destacant especialment la labor realitzada des del Museu de la Mar per a aconseguir el finançament autonòmic.
La primera edil va assenyalar que volia "felicitar l'equip de Patrimoni i Cultura del nostre Ajuntament, i especialment el Museu de la Mar, per la seua excel·lent gestió per a aconseguir esta important ajuda. Apostem per la posada en valor del nostre patrimoni històric i esta actuació contribuïx a la millora contínua d'un bé d'interés cultural tan important com el nostre Castell Fortalesa del segle XVI".
Amb esta subvenció, l'Ajuntament disposarà de finançament per a abordar la rehabilitació de la torre del rellotge en els pròxims mesos, una actuació que permetrà millorar les condicions de conservació d'un dels elements més emblemàtics del Castell Fortalesa i reforçar la protecció d'un edifici que forma part de la història i la identitat de Santa Pola.
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