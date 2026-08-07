SUCCESSOS
La Policia Local clausura una 'rave' de 100 persones al parc de Serra Gelada de Benidorm
"No estàvem convidats ...però ens hi vam colar" ironitza la policia en les seues xarxes socials
Els agents van acabar amb una festa tipus rave a les 20.00 hores del passat dia 5 que reunia unes cent persones en la pujada a la Creu de Serra Gelada, a Benidorm. La trobada irregular va acabar amb una denúncia al promotor i DJ i sengles multes als propietaris de vehicles perquè és una zona protegida en molts dels seus trams on està prohibit l'accés de cotxes. "Fins i tot vam firmar alguns autògrafs" fa broma la policia en les seues entrades en Facebook i Instagram.
Segons el portaveu de la Policia Local, no va haver-hi detencions, ja que es tracta d'infraccions administratives, encara que la setmana que ve, amb l'augment del nivell de prealerta per incendis, la situació dels infractors pot canviar.
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