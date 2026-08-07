Eclipsi
Quan i on sí que importen: "Veure l'eclipsi a València i Alacant serà com el dia i la nit"
La diferència entre una província i una altra, a pesar que una compte amb un 99 % de totalitat i l'altra amb un 100 %, suposarà que a València es farà de nit, mentres que a Alacant no
Marta Orts
En un fenomen astronòmic com l'eclipsi del pròxim dimecres tot compta. Cada detall és clau per insignificant que semble, fins i tot un 1 %. I si no que li ho diguen als qui residixen a la província d'Alacant. A penes uns quilòmetres els separen de la de València o Castelló, però eixa distància és prou important com perquè la visibilitat de l'eclipsi no tinga res a veure entre les tres províncies. De fet, l'experta Amelia Ortiz, doctora en Física per la UV, posa l'accent en el fet que una diferència així, de només un 1 %, és abismal: "En un lloc on l'eclipsi siga parcial, encara que el 99 % del Sol estiga cobert per la Lluna (com a Alacant), eixa variació és suficientment brillant com perquè no es faça de nit".
Encara que puga semblar que la diferència entre la totalitat i la parcialitat són mínimes, Ortiz afirma que esta diferència que, a priori pot semblar molt xicoteta, és de màxima rellevància i canvia per complet l'experiència enfront de l'ull humà: "Eixe 1 % marca la diferència entre el dia i la nit".
De fet, mentres que a València i Castelló la fase d'ocultació serà absoluta, a Alacant, la lluna no acabarà d'ocultar per complet el sol, per la qual cosa no es produirà el moment de foscor total.
Què ocorre en el moment de la totalitat
La franja de totalitat és la zona dibuixada en el mapa que marca el territori des d'on serà visible l'ocultació del Sol per la Lluna íntegrament. Com més cèntric es trobe el punt d'observació de la línia, més temps s'ocultarà l'astre rei, i a mesura que t'allunyes de la centralitat, el temps disminuirà fins a arribar al límit de la franja, en el qual no serà visible la totalitat. A causa d'això, dins de la Comunitat Valenciana, la duració de l'ocultació entre alguns municipis de València i Castelló pot variar en més d'un minut i mig, mentres que a Alacant no serà visible.
Això marca una altra diferència molt important, ja que l'experta Amelia Ortiz assegura que eixa variació d'un 1 % entre la totalitat de la parcialitat també és suficient per a no veure la corona solar des de zones com Alacant, i assegura que esta és "la part més interessant d'un eclipsi total". Quan parla de la corona, es referix a l'halo de llum tènue que veiem quan la Lluna oculta completament al Sol i que es considera com l'atmosfera de l'astre.
La capa està composta principalment d'hidrogen i té com a curiositat la seua elevada temperatura. "Dins del Sol la temperatura és de milions de graus, i a mesura que t'acostes a la superfície, baixa i es manté en uns 5.000 °C, no obstant això, la corona solar torna a ascendir, i arriba al milió de graus, malgrat trobar-se en l'exterior", afirma l'astrònoma. Comenta que, a pesar que hi ha diverses teories, no existix encara una evidència de per què succeïx això.
El moment més impactant es produirà amb l'inici de la totalitat, que vindrà acompanyat d'una disminució molt brusca de la llum del Sol i de la temperatura. No serà exactament com la nit tancada, sinó com un capvespre molt tardà, i en la resta del cel apareixeran algunes de les estreles més brillants, que fins a eixe moment eren invisibles per la plena llum.
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Fuente: Levante - EMV
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