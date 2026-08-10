Altes temperatures
Arriben les nits infernals d'agost al litoral de la província d'Alacant
La sensació tèrmica de matinada, amb percentatges d'humitat pròxims al 90 %, arriba als 34 graus sobretot en els centres urbans de les ciutats costaneres
Dormir amb 27 o 28 graus de temperatura i una humitat del 87 % és pràcticament impossible perquè la sensació tèrmica real que percep el cos és de 34 graus d'acord amb la taula de valors per calor (heat index) de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). És el que ha ocorregut esta passada matinada en els centres urbans d'urbs costaneres com Benidorm, on el termòmetre ha marcat 28,3 graus de temperatura mínima amb elevadíssima humitat; Alacant, amb 28,1; Santa Pola o la Vila, amb 27,4; el Campello, amb 27,3; Torrevieja i Benissa, amb 27,2; Cox, Dénia, Finestrat i Xàbia, amb 27,1 graus, i Pilar de la Horadada o Redován, amb 27. O en la nit anterior, amb 28,4 a Tabarca, seguida molt de prop per Santa Pola, que va marcar 27,8 graus.
Estes temperatures impedixen el descans nocturn en moltes llars, sobretot en vivendes sense aire condicionat o situades en primera línia de costa.
Situació límit
El terme nit infernal no és oficial en meteorologia, però cada vegada s'utilitza més per a descriure una situació límit: és quan la temperatura mínima o la sensació tèrmica a causa d'una alta humitat no baixa dels 30 °C. D'entrada, la suor no s'evapora, el cos no es pot refredar de manera natural i la sensació de xafogor augmenta, la qual cosa causa greus problemes per a dormir i riscos per a la salut, especialment per a persones majors o amb malalties cròniques.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, este tipus de nits eren molt poc freqüents fa a penes dos dècades, però el canvi climàtic està fent que siguen cada vegada més comuns i prolongades.
El meteoròleg de Mereored José Miguel Viñas apunta que la sensació tèrmica que patix la província és el resultat de la combinació de l'elevada humitat amb temperatures altes. Este estiu està sent molt acusat i fa més insuportable la calor". Segons explica l'expert, "el nostre mecanisme natural per a eliminar la calor és la suor. Quan s'evapora, alliberem calor corporal a l'aire, però si la humitat relativa és elevada, no eliminem al ritme desitjat la suor, la nostra pell està contínuament banyada per esta i es reduïx molt el confort tèrmic".
Per a dormir en una nit infernal s'aconsella abaixar les persianes durant el dia, usar llençols de cotó, dutxar-se amb aigua tèbia abans de ficar-se al llit i hidratar-se bé. És possible potenciar la frescor col·locant un bol amb gel davant del ventilador.
També són cada vegada més nombroses les nits tòrrides, amb mínimes entre 25 i 30 graus: entre juliol i agost, se superen els 25 graus en punts com el centre urbà d'Alacant.
Colp de calor
Encara que la canícula encara la seua última setmana, a pocs dies d'arribar oficialment a la seua fi este dissabte, 15 d'agost, la calor encara té recorregut. Una nova configuració anticiclònica afavorirà un ascens progressiu de les temperatures durant els pròxims dies, amb màximes que tornaran a situar-se en valors molt elevats amb jornada tòrrida per al dia de l'eclipsi, d'acord precisament amb Meteored. Este dilluns ja es nota, amb una humitat del 65 % segons Aemet en la zona d'Alacant capital: unit a una temperatura de 35 graus, provoca una sensació tèrmica de 48 graus difícilment suportable que pot causar insolació, colp de calor i rampes en exposició prolongada o activitat física.
Els 35 graus en el litoral durant este dilluns, amb un 65 % d'humitat, eleven la temperatura que sent el cos humà a 45
El més cridaner estarà de nou en les nits, amb temperatures mínimes excepcionalment altes i nits tòrrides en àmplies zones. A més, la situació atmosfèrica afavorirà l'arribada de pols en suspensió.
L'enfortiment d'una dorsal anticiclònica afavorirà l'arribada i l'estancament d'una massa d'aire molt càlid sobre la Península. L'ascens tèrmic serà gradual, però guanyarà intensitat especialment entre dimecres i dijous, quan s'arribarà al moment àlgid de l'episodi. Els models mostren com les temperatures aniran augmentant de manera notable, amb anomalies de diversos graus respecte als valors habituals per a estes dates. La persistència de la massa d'aire càlid i l'estabilitat atmosfèrica dificultaran el descens dels valors tèrmics durant la nit.
Nits tòrrides
Este escenari donarà lloc a una extensió molt àmplia de les nits tropicals i, especialment, de les nits tòrrides, en les quals la temperatura no baixa dels 25 °C. Durant la matinada del dijous, les mínimes més elevades estaran en punts de Múrcia, València i Alacant.
La nit del dijous al divendres serà encara més destacable. Al Mediterrani i les Balears tornaran a aparéixer mínimes pròximes als 25 °C. En alguns llocs no es descarta fins i tot superar esta barrera, especialment en zones costaneres i de Mallorca, amb nombrosos punts on les temperatures a penes baixaran durant la matinada.
El conjunt d'esta setmana podria deixar la mitjana de les temperatures mínimes més elevada de tot l'estiu, un reflex de la persistència de la calor nocturna.
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