Eclipsi
Benidorm prohibix l'accés a la serra Gelada i el Moralet durant l'eclipsi pel risc extrem d'incendis
La restricció afectarà tant el trànsit rodat com l'accés per als vianants a la Creu i a la resta del parc natural durant la jornada del dimecres
La ciutat de Benidorm ja està preparada per a l'eclipsi total de sol d'este dimecres, 12 d'agost. Este matí s'ha celebrat una última reunió per a coordinar el dispositiu que es desplegarà amb motiu d'este fenomen astronòmic únic. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carrobles, ha explicat que “durant la jornada del dimecres estarà operativa l'emergència per risc extrem d'incendis forestals establida per la Generalitat Valenciana en tot el territori autonòmic, una circumstància que condiciona l'operatiu i que establix restriccions en els llocs des d'on es podrà seguir l'eclipsi”.
En concret, l'orde de la Generalitat establix la restricció de circulació de vehicles i persones per sendes i zones forestals, la qual cosa afecta el Parc Natural de la Serra Gelada i el parc del Moralet.
Per això, dimecres estarà prohibit l'accés rodat i per als vianants en l'entorn de la Creu i en la resta del parc natural; i s'establiran controls de trànsit tant en esta zona com en altres punts d'entrada a la serra Gelada. També es duran a terme filtres per als vianants en estos punts i es tancarà el parc del Moralet.
Des de les platges
Carrobles ha detallat que, per a facilitar que la gent puga seguir l'eclipsi des de les platges i la badia de Benidorm, s'ha decidit ampliar l'horari del servici salvament i socorrisme, de manera que estarà operatiu fins a les 21.30 hores, 90 minuts més de l'habitual; com també ho estarà l'embarcació de la Policia Local i el servici de quads.
També fins a les 21.30 hores, s'amplia l'horari d'obertura del jaciment del Tossal de la Cala, punt al qual només pot accedir-se a peu, ja que és una zona de circulació restringida a la qual només poden accedir els vehicles dels residents de la urbanització limítrofa.
Finalment, cal recordar a la població les recomanacions llançades des de la Generalitat Valenciana per a seguir l'eclipsi de manera segura i sense riscos oculars, entre les quals destaquen la necessitat d'utilitzar ulleres homologades -que porten la inscripció ISO 12312-2 en les mateixes ulleres, embalatge o instruccions- i que estiguen en bon estat, evitar desplaçaments innecessaris, protegir-se de la calor i informar-se pels canals oficials. Des de la Generalitat s'ha habilitat un espai específic amb tota la informació referent a este fenomen: https://eclipses.gva.es/?va=1.
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