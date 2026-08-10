Fenomen astronòmic
Coneix els detalls per a accedir al punt d'observació de l'eclipsi solar a la Universitat d'Alacant
L'assistència a l'activitat és lliure, però des de l'organització advertixen de l'aforament complet dels aparcaments habilitats pròxims al recinte
Comença el compte arrere per a l'eclipsi solar d'este dimecres 12 d'agost. La Universitat d'Alacant (UA), en col·laboració amb l'associació astronòmica Astroingeo, ultima els detalls per a l'observació pública del fenomen, que a Alacant serà parcial, i que començarà a les 19.15 hores al Campus Oest de Sant Vicent del Raspeig, al costat del Parc Científic i pròxim a l'edifici d'Instituts Universitaris.
Com accedir a la zona d'observació
L'assistència a esta activitat és lliure, però ja s'ha arribat a l'aforament màxim previst en les zones d'aparcaments habilitades, amb aproximadament 3.000 vehicles. Per este motiu, l'accés fins al punt de trobada queda restringit per a nous vehicles. Els interessats a assistir hauran d'estacionar en zones més allunyades del campus i accedir a la zona d'observació exclusivament a peu.
Des de l'organització de l'activitat, citen tots els assistents en el punt d'observació a les 19.15 hores. Els càlculs oficials de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) situen el començament de l'eclipsi a Sant Vicent del Raspeig a les 19.40.08 hores. El moment de màxima ocultació arribarà a les 20.34.35. Cal tindre en compte que l'ocàs es produirà a les 20.59 hores.
L'eclipsi solar a Alacant serà de manera parcial, amb una ocultació del 99,14 % del Sol. Malgrat no ser total, els experts advertixen de la necessitat d'extremar la precaució a l'hora de visualitzar l'esdeveniment, perquè mirar directament al sol sense la protecció adequada suposarà un risc greu per a la visió.
Observació guiada
Durant tota l'activitat, els membres d'Astroingeo duran a terme una observació guiada. Els experts de l'associació oferiran explicacions detallades i en directe perquè el públic puga comprendre l'avanç de l'eclipsi de manera didàctica i segura.
Així mateix, per a aquells que no puguen desplaçar-se fins al Campus Oest, Astroingeo ha organitzat una retransmissió en viu del fenomen a través del seu perfil oficial de Facebook.
Sense telescopis públics, però amb ulleres homologades
Per a evitar confusions d'última hora, l'associació astronòmica aclarix que no hi haurà telescopis a la disposició del públic. Els assistents que desitgen utilitzar este tipus de material hauran de portar el seu. A més, recorden que enfocar o intentar fotografiar l'eclipsi amb dispositius que no compten amb filtres solars especials (com les làmines Mylar) fondrà les seues lents de manera immediata.
No obstant això, per a garantir que tots els presents puguen gaudir del fenomen astronòmic amb total seguretat visual, s'habilitarà un punt de venda d'ulleres homologades (a cinc euros) en el mateix recinte per als qui hagen oblidat portar les seues.
A causa de les possibles aglomeracions, hi haurà un gran desplegament d'efectius per a garantir la seguretat de tots els assistents, perquè el campus universitari es convertirà el 12 d'agost en un dels majors balcons de la província per a mirar al cel.
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