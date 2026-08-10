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Mutxamel incentiva el reciclatge de vidre durant els Moros i Cristians

La campanya “La Reconquista del Vidrio” compta amb la participació de quaranta poblacions que competixen entre si per a aconseguir les majors quotes de recuperació

Moros i Cristians de Mutxamel.

Moros i Cristians de Mutxamel. / Pilar Cortés

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Una campanya per a incentivar la conscienciació del reciclatge d'envasos de vidre durant les festes de Moros i Cristians. És el que duen a terme Ecovidrio i l'Ajuntament de Mutxamel en col·laboració amb la Generalitat amb la finalitat de “inculcar” a la ciutadania, “i especialment a les comparses, la importància de separar selectivament els residus d'envasos de vidre durant el transcurs de les festes”, que se celebraran del 7 al 12 de setembre.

D'esta manera, es decoraran els contenidors amb la imatge de la campanya i, d'altra banda, els dies 10 i 11 de setembre, els educadors ambientals informaran els festers i els veïns sobre la importància del reciclatge de vidre i els seus beneficis mediambientals.

En este sentit, es duran a terme dos accions. La primera el 10 de setembre, quan es visitaran les comparses amb l'objectiu d'animar-les a reciclar vidre. L'endemà, al matí, s'instal·larà una selfie-point en la zona del castell amb la presència dels educadors ambientals, on s'entregarà un obsequi a les persones que es facen una fotografia i la pugen a les xarxes amb l'etiqueta de la campanya i etiquetant l'Ajuntament.

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En “La Reconquista del Vidrio” participen uns quaranta ajuntaments de la Comunitat que competixen per ser la població que més s'implique en el reciclatge durant les festes. Els guanyadors de cada categoria reben un trofeu i les categories es constituïxen segons la quantitat de festers. Mutxamel, amb més de 2.500, participa en la més elevada, denominada “Atabales”.

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