Sanitat
Tecnologia a la carta a Alacant per a salvar la vida dels pacients
L'Hospital de Sant Joan estrena un sistema que permet personalitzar les alarmes dels malalts crítics en funció de la seua patologia i evolució clínica, contribuint a millorar la seua supervivència
L'Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant ha culminat la modernització tecnològica de la seua unitat de vigilància intensiva (UCI) amb la posada en marxa d'un nou sistema de monitoratge avançat per a l'atenció al pacient crític, que permet detectar de manera precoç possibles complicacions durant el seu ingrés. A més, les alarmes s'adapten en funció de la situació clínica de cada pacient, afavorint una resposta més ràpida quan realment es produïsca una situació de risc i augmentant la supervivència.
L'actuació ha permés renovar i ampliar el sistema de monitoratge de la unitat, que disposa ara de 16 llocs de monitoratge avançat, dos noves centrals de monitoratge i una infraestructura de comunicacions completament integrada en la xarxa corporativa de l'hospital. Esta actuació facilita l'accés a la informació clínica en temps real, millora la capacitat de seguiment dels pacients i deixa preparada a l'UCI per a futures incorporacions tecnològiques.
Atenció precoç
La principal novetat del nou sistema radica en la seua capacitat per a oferir una visió més completa i dinàmica de l'evolució del pacient. La cap del Servici de Medicina Intensiva, Gloria Pérez, explica que esta tecnologia “permet passar d'un monitoratge basat en la reacció davant les alarmes a una altra capaç d'anticipar-se a la deterioració del pacient. Podem identificar tendències abans que apareguen complicacions i actuar de manera més precoç”.
Segons l'especialista, este avanç contribuïx a millorar la supervivència dels pacients crítics, afavorint una recuperació més ràpida de la funció dels òrgans, i pot reduir l'estada hospitalària.
Podem identificar tendències abans que apareguen complicacions i actuar de manera més precoç
La nova plataforma integra en una única interfície tota la informació procedent del monitoratge hemodinàmic, neurològic i cerebral, la qual cosa facilita una visió global de l'estat del pacient i agilita la interpretació de les dades per part de metges i personal d'infermeria.
Personalització
Un altre dels principals avantatges del nou sistema és la possibilitat d'adaptar les alarmes en funció de la situació clínica de cada pacient. Fins ara, els avisos responien a paràmetres generals comuns per a tots els malalts ingressats. Amb el nou sistema, les alarmes podran configurar-se de manera individualitzada segons la patologia o evolució clínica de cada persona, la qual cosa afavorix una resposta més ràpida quan realment es produïsca una situació de risc.
"Ja no es tracta d'esperar que sone una alarma per a reaccionar, sinó d'evitar que arribe a sonar i a produir-se una situació crítica veient les tendències del monitoratge", destaca Gloria Pérez.
A més, el sistema permetrà avaluar la resposta als tractaments pràcticament en temps real, la qual cosa facilita que els professionals comproven de manera immediata si les mesures terapèutiques aplicades estan sent eficaces.
Videovigilància
El projecte ha inclòs també la renovació de la infraestructura de comunicacions mitjançant nou cablejat i equipament de xarxa, la instal·lació d'un sistema de videovigilància clínica per a reforçar l'observació contínua dels pacients i la millora dels sistemes d'accés a la unitat, incrementant la seguretat i la funcionalitat de l'UCI.
La renovació de l'UCI s'emmarca en l'estratègia de modernització tecnològica impulsada pel Departament de Salut de Sant Joan d'Alacant i suposa un pas avant en la digitalització de cures crítiques, per a oferir una atenció més segura, eficient i adaptada a les necessitats actuals de pacients i professionals, segons informa la Conselleria de Sanitat.
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