El Consorci Terra porta l’educació ambiental a 46 escoles d’estiu
L’equip ha impartit tallers adaptats a les diferents edats, amb l’objectiu d’acostar als més menuts conceptes com el compostatge, el reciclatge i la reutilització de manera lúdica
El Consorci Terra, que gestiona els residus de 37 municipis de les comarques de l’Alacantí, el Comtat i l’Alcoià, ha desenrotllat tallers i activitats d’educació ambiental en les escoles d’estiu organitzades pels ajuntaments i els centres educatius de la seua àrea de gestió. En total, l’equip d’educació ambiental ha participat en 46 escoles d’estiu, amb l’assistència, fins a la data, de 1.098 xiquets i xiquetes de totes les edats, des d’Infantil fins a Primària.
El Consorci Terra ha col·laborat impartint tallers adaptats a les diferents edats, amb l’objectiu d’acostar als més menuts conceptes com el compostatge, el reciclatge i la reutilització de manera lúdica.
Entre els tallers impartits al llarg de l’estiu hi ha els següents: “La gimcana del compostatge”, visites a la compostadora comunitària, creació d’una bossa tote a partir d’una samarreta, “El trivial dels residus”, “L’eco-Oca” i “Contes ecològics”, entre molts altres.
Els municipis de la Mancomunitat del Xarpolar han sigut un dels llocs amb més activitat, amb la participació en 16 escoles d’estiu celebrades en localitats com Beniarrés, l’Orxa, Gorga, Planes, Alfafara, Fageca, Benillup, Millena, Benimassot, Gaianes, Alcosser, Benilloba, l’Alqueria d’Asnar, Penàguila i la Torre de les Maçanes.
Així mateix, cal destacar la participació del Consorci en quatre jornades de l’escola d’estiu de la Universitat d’Alacant, celebrada a Sant Vicent del Raspeig, a on s’han impartit tallers com el “Mural del compostatge”, “Cartes del reciclatge”, “Contes ecològics” i “El trivial dels residus”.
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