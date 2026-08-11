Prevenció
La Diputació d’Alacant invertix 800.000 euros en la millora de les masses forestals
La retirada d’arbres o la plantació i sembra d’espècies vegetals són algunes de les accions que se subvencionaran en 13 municipis
La Diputació d’Alacant destinarà enguany uns 800.000 euros a col·laborar amb els municipis de la província en la millora de les seues masses forestals. Així ho ha anunciat la institució provincial, que aclarix que seran un total de 13 els ajuntaments que es beneficiaran de la convocatòria d’ajudes, dissenyada per a “afavorir el creixement de paisatges de qualitat amb un arbratge vigorós i adaptat al medi, uns ecosistemes rics i diversos en flora i fauna i unes muntanyes més resilients davant del canvi climàtic i menys vulnerables davant d’incendis forestals”.
D’esta manera, se subvencionaran actuacions com la retirada d’arbres morts per l’atac de plagues o per temporals i la plantació i sembra d’espècies vegetals “que aporten aliment a la fauna i diversitat a la comunitat vegetal”.
Les ajudes seran de 60.000 euros cada una i es distribuiran entre les localitats que s’han adherit a la convocatòria. Estes són Algueña, Calp, Cox, Crevillent, Mutxamel, Novelda, Ondara, Petrer, el Poble Nou de Benitatxell, Santa Pola, Sax, Teulada i la Vila Joiosa.
La diputada de Medi Ambient, Magdalena Martínez (PP), ha afirmat que “amb esta mena d’accions, s’ajuda els municipis a mantindre les masses forestals en unes condicions sanitàries òptimes, alhora que es garantixen unes densitats adequades i es promou la seua regeneració natural i biodiversitat vegetal”.
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