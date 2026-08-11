Terratrémol
Exteriors informa de 164 espanyols en parador desconegut a Colòmbia, però sense constància de ferits o morts
Albares demana als espanyols que es troben en el país o als seus familiars que contacten amb l’Ambaixada o el Consolat General per a informar del seu estat
EP
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha informat este dimarts que el seu departament té comptabilitzades 164 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes a Colòmbia després del terratrémol que va patir el país este dilluns, però que no té constància de ferits ni morts nacionals.
Així ho ha dit el ministre en la roda de premsa que ha oferit a Ceuta després d’entrevistar-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, en la qual ha detallat que, des dels servicis consulars, ha pogut establir contacte amb tots els espanyols que saben que estan a Colòmbia, excepte amb 164.
En este context, ha demanat als espanyols que es troben en el país o als seus familiars que contacten amb l’Ambaixada o el Consolat General per a informar del seu estat.
A més, ha garantit que l’ajuda de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID) està a la disposició del “poble germà” de Colòmbia, igual que ho està també a Veneçuela, a on ja s’han comptabilitzat 56 espanyols morts i 136 desapareguts arran del terratrémol de fa unes setmanes.
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