Natació
L’eldera Alba Herrero acaba en la sexta posició el relleu 4x200 de l’Europeu
L’alacantina va fer un temps meritori (2:00.94) com a quart relleu
L’equip espanyol femení de relleus va concloure en una meritòria sexta posició la seua actuació en la final del 4x200 metres estil lliure dels Europeus de París, un resultat que fa entreveure un futur més que il·lusionant per al quartet espanyol. De fet, l’equip integrat per Ainhoa Campabadal, María Daza, Irene Ciércoles i l’eldera Alba Herrero, que va firmar un temps de 7:54.94 minuts, va semblar estar en disposició de poder amenaçar el rècord d’Espanya vigent des de 2013.
Una plusmarca que va servir a Melanie Costa, Patricia Castro, Mireia Belmonte i Beatriz Gómez per a fregar el podi en els Mundials de Barcelona després d’acabar quintes en la final amb una marca de 7:53.20 minuts.
El relleu espanyol no va poder tindre una millor posada en escena gràcies a un gran primer tram d’Ainhoa Campadabal, que, amb un temps d’1:57.33 minuts, va completar els primers 200 metres en quarta posició. Un lloc que, durant els seus tres primers llargs, va millorar María Daza, que es va situar tercera darrere de Gran Bretanya, que acabaria guanyant la medalla d’or, i d’Hongria.
Espanya no va poder defendre la quinta plaça malgrat l’obstinació de l’alacantina Alba Herrero (2:00.94 va ser el seu temps), davant de l’impuls de l’equip italià, que va relegar les nadadores espanyoles a la sexta posició final.
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