La tempesta atrapa en la mar dos banyistes que feien ‘paddle surf’ al Moraig: rescatats després de dos hores de busca i angoixa
Els rescatadors de Salvament Marítim evacuen en helicòpter els banyistes, que no podien tornar a terra pels forts corrents que va originar el canvi sobtat de l’oratge
La sobtada tempesta va sorprendre els turistes en les platges de la Marina Alta i també va “atrapar” dos banyistes que estaven fent paddle surf en la cala del Moraig del Poble Nou de Benitatxell. La mar va canviar en un instant. Els forts corrents els arrossegaven mar endins. No podien tornar de cap manera a la riba. S’agarraven desesperadament a la taula. Portaven el telèfon mòbil protegit amb una bossa impermeable. El telèfon els va permetre avisar els servicis d’emergència i fixar les coordenades per a la seua localització.
I es va activar immediatament la busca. Protecció Civil del Poble Nou de Benitatxell va participar en l’operatiu. Ha explicat que, primer, es van fer batudes des de terra durant més de dos hores. S’atalaiava l’horitzó. Els voluntaris escrutaven la mar, agitada. Era difícil localitzar els banyistes, que seguien agarrats a la seua taula de salvació (de paddle surf). Mentres, queia la nit i cada vegada la llum era més escassa. Es va comunicar als banyistes que es mantingueren en un punt més o menys segur mentres s’anava tancant el radi de rastreig fins a trobar-los.
La busca i el rescat es van dur a terme en coordinació constant amb el 112 i Salvament Marítim, que va enviar el seu helicòpter amb base a València. Finalment, es va localitzar els banyistes a la deriva. Ja no hi havia molta llum, però es va poder fer el rescat. Els rescatadors de l’helicòpter de Salvament Marítim van arribar fins als “nàufrags” i els van pujar a l’aeronau. Els banyistes van respirar alleujats després de l’odissea d’haver patit la violenta tempesta en la mar i quedar-se atrapats sense poder tornar a la cala del Moraig.
Tindre precaució en la mar
Protecció Civil del Poble Nou de Benitatxell ha recordat que cal ser extremadament cauts i consultar els avisos meteorològics abans de llançar-se a la mar. Durant el dia d’ahir, onejava en la cala la bandera groga per avís de pluges, tempestes i fenòmens costaners.
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