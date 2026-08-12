Premis Europa
Benidorm reconeix Juan Carlos Izpisúa, el científic que busca “viure millor” i frenar l’envelliment
L’investigador, molt vinculat a la ciutat des de la seua infància, rep la Distinció Europa i assegura que alguns experiments per a rejovenir les cèl·lules “indiquen que no estem tan lluny d’aconseguir-ho”
L’investigador espanyol Juan Carlos Izpisúa Belmonte ha rebut hui de mans de l’alcalde de Benidorm, Toni Pérez, la Distinció Europa en un acte celebrat en el saló de plens municipal, al qual han acudit els membres de la corporació local, família i afins de l’homenatjat, així com els diputats autonòmics Manuel Pérez Fenoll i Mario Villar; les reines de les Festes Majors Patronals, Laura Ivars i Carmen Guillem; representants dels sectors empresarials i civils de la ciutat i de les forces i cossos de seguretat i fins i tot alguns dels seus antics companys d’equip de futbol. La Distinció Europa és un reconeixement que concedix l’Ajuntament a persones, institucions o organismes destacats per la seua contribució a la cohesió del continent.
Avanços científics
Després d’una laudatio a càrrec del regidor de Presidència, Juan Díaz, que ha glossat la figura de l’investigador reconegut hui, s’ha procedit a l’entrega de la distinció i a les paraules del mateix Izpisúa, que ha afirmat que era “un honor i un privilegi” rebre el reconeixement “d’una ciutat a la qual em sent profundament unit i que forma part de la meua vida”. Després d’agrair “el camí acompanyat” recorregut al costat de la seua dona, la també investigadora Concepción Rodríguez Esteban, Juan Carlos Izpisúa Belmonte ha oferit una conferència centrada en el treball d’investigació que ha marcat la seua trajectòria i en els avanços científics en matèria de rejoveniment cel·lular.
Així, ha parlat de les investigacions per a alentir l’envelliment i aconseguir que les malalties apareguen de manera més tardana i, en eixe sentit, ha explicat que “alguns experiments podrien indicar que no estem tan lluny d’això”. De fet, ha dit, “en ratolins hem aconseguit recuperar la identitat de les cèl·lules i que funcionen correctament”. No obstant això, ha posat l’accent en el fet que “no es tracta de viure més, sinó de viure millor; que les malalties no apareguen, perquè ens morirem igual”.
Benidorm, laboratori natural
Juan Carlos Izpisúa ha descrit com una ’“aventura molt interessant” este camí emprés, però ha advertit que “requerix l’aportació de la universitat, de la indústria privada i de les administracions públiques”. A més, ha afirmat que “Benidorm és un laboratori natural, perquè les persones venen ací a viure millor els seus anys i amb més salut”. “I això, en certa manera, és el que estem buscant amb les nostres investigacions”, ha conclòs.
L’alcalde, Toni Pérez, que ha tancat l’acte, ha afirmat que, amb l’entrega d’esta distinció, Benidorm incorpora Juan Carlos Izpisúa Belmonte al “patrimoni moral” de la ciutat i reconeix així “tot el que representa: el talent que es cultiva amb esforç i aconseguix l’excel·lència sense oblidar els orígens”. Així, Toni Pérez ha recordat que, abans de complir la seua primera dècada de vida, l’investigador es va instal·lar amb la seua família a Benidorm, a on va conéixer el “valor del treball”, “de l’esforç” i “de les oportunitats”.
Durant la seua intervenció, el primer edil ha indicat que, a més d’“un dels científics espanyols més prestigiosos”, Izpisúa és “un europeu en el sentit més noble de la paraula”, perquè “ha dedicat el seu talent a ampliar el coneixement de la humanitat i a obrir noves esperances per a milions de persones”.
En eixe punt, Toni Pérez ha ressaltat el significat d’Europa “com una manera d’entendre l’ésser humà”. “És el continent que va convertir la raó en mètode, el que va reconéixer l’acadèmia com a motor de prosperitat, la ciència com a patrimoni compartit i la llibertat de pensament com una condició indispensable per a avançar”.
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