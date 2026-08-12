Terratrémol
Exteriors reduïx a 75 els espanyols en parador desconegut a Colòmbia, sense constància de ferits o morts
Albares demana als espanyols que es troben en el país o als seus familiars que contacten amb l’Ambaixada o el Consolat General per a informar del seu estat
EP
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha informat este dimecres que són 75 els ciutadans espanyols que no s’han pogut localitzar després del terratrémol de Colòmbia, sense que consten tampoc ferits ni morts nacionals.
El cap de la diplomàcia espanyola va detallar en un primer moment que el seu departament tenia comptabilitzades 164 persones de nacionalitat espanyola que estaven en parador desconegut a Colòmbia després del terratrémol que va patir el país este dilluns. Fins a la data, el sisme ha deixat almenys 181 morts i 2.600 ferits, segons un últim balanç oferit pel president colombià Abelardo de la Espriella.
En un àudio distribuït als mitjans, Albares també ha anunciat que el Govern espanyol, per mitjà de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenrotllament (AECID), mobilitzarà “de manera immediata” un primer paquet d’un milió d’euros “per a atendre les necessitats més bàsiques després del terratrémol del poble germà de Colòmbia”.
En concret, el ministre ha explicat que, amb esta quantitat, es finançarà tant material de refugi com kits d’aigua i sanejament, a més de l’enviament de medicaments i el desplegament de personal sanitari.
Així mateix, Albares ha recordat que tant l’Ambaixada com el Consolat d’Espanya a Colòmbia “estan plenament operatius i mobilitzats”, i ha fet una crida “a tots els espanyols i als seus familiars” que no s’han posat en contacte amb els organismes dependents del Ministeri d’Exteriors.
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